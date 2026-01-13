我是廣告 請繼續往下閱讀

停辦9年的「國共論壇」傳出將在本月底重啟，陸委會主委邱垂正今(13)日出席活動時公開提醒，兩岸交流必須嚴格遵守《兩岸條例》規範，未經政府授權的團體，依法嚴禁與對岸針對涉及公權力事項或政治性協議進行協商，若違反規定將面臨法律處罰與刑責。邱垂正呼籲，任何交流應以守護中華民國與自由民主制度為前提，才能達成實質的良性互動。邱垂正指出，兩岸往來應秉持對等、尊嚴且不設前提的原則，特別提醒相關團體赴陸時需顧及社會觀感與國際視聽。他憂心相關交流可能淪為中共統戰工具，分化台灣內部團結，或誤導國際社會對台灣立場的認知。因此，他嚴正要求赴陸團體應以國家整體利益為重，共同維護國家主權尊嚴，避免落入對方的宣傳陷阱。國民黨傳出這次的國共論壇，將由副主席蕭旭岑率隊前往北京，回溯過去的國共論壇，第一屆是2005年時任國民黨主席連戰以及時任中國共產黨中央委員會總書記胡錦濤會面，並達成五點共識，接下來則是一年舉辦一次，建立兩黨定期溝通平台，最終在2016年後隨著政黨輪替而停擺。