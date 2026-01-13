根據蘋果資料公布了蘋果執行長庫克（Tim Cook）在2025年的收入，達到7430 萬美元，換算成台幣為24.1億元，其中包含基本年薪300萬美元、股票5750萬美元、績效獎勵1200萬美元、176萬美元私人飛機等，換算時薪約115萬，以分鐘數來算，庫克上班2分鐘，已經贏過很多人月薪。
根據蘋果2025財報數據，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在2025年的總收入為 7429萬4811美元，薪酬組成結構為：基本工資300萬美元、股票獎勵5753萬5293 美元、績效獎金1200萬美元、其他補償175萬9518美元，包含保鑣、私人飛機、差旅費等，換算成台幣約24.1億元。
庫克其實一直沒調薪
雖然庫克的薪水對於一般人來說可能一輩子都賺不到，但庫克2024年薪資為7460 萬美元，其實略有下降。細看庫克的薪資結構，可以發現其基本工資自2016 年以來一直維持在300萬美元。主要收入來源其實是價值5750萬美元的股票獎勵，以及1200萬美元的績效現金獎勵。
基於安全考量庫克只能搭私人飛機
此外，庫克還獲得了約176萬美元的「其他補償」，內容涵蓋了養老金、人壽保險費、假期現金兌現以及保鑣費用。有趣的是，蘋果公司強制要求庫克無論是公務還是私人旅行，都必須搭乘私人飛機，主要原因在於安全考量，因庫克身為全球最具影響力企業之一的負責人，其角色具有高度的公眾關注度與透明度。為了確保在全球行程中的人身安全，同時私人飛機的靈活性，可讓庫克在處理龐大的全球業務時，能更有效地管控時間。
資料來源：蘋果資料
