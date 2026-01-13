台南玉井知名網紅柯基犬「連環泡有芒果」再度傳出令人心碎的消息。繼「酒酒」於2024年6月離世後，飼主今（13）日在臉書發文證實，另一隻愛犬「大大」也已於2026年1月12日安樂離世。飼主透露，大大因糖尿病併發頻繁癲癇，檢查後發現小腦與肝臟皆有惡性腫瘤，且已是末期，歷經長時間照護後，病情仍急轉直下，家人最終忍痛做出安樂決定。消息曝光後，大量粉絲湧入留言，希望陪伴這隻溫柔柯基走完最後一程，「快快樂樂去當天使吧」、「記得去找爸爸酒酒」。
酒酒去年才離世！「連環泡有芒果」大大患癲癇、腫瘤病況曝
飼主今日在臉書悲痛宣佈，大大已於12日狗生畢業、回到宇宙了，「我們知道，眼淚不能解決什麼，但它可以讓悲傷與不捨慢慢流乾。難過也不能改變什麼，卻能讓我們在經歷之後，變得更堅強一點。」並回顧大大一路走來的病況。飼主表示，從去年開始，本身患有糖尿病的大大，癲癇發作次數愈來愈頻繁，經大醫院斷層掃描檢查後，發現左側小腦長了一顆腫瘤，導致癲癇反覆發作，左眼視力也幾乎完全喪失。
出院返家後，大大常因視力不佳而繞圈行走、四處碰撞，家人看在眼裡十分心疼。更令人難受的是，飼主透露，大大的肝臟與爸爸「酒酒」一樣，都出現瀰漫性腫瘤，不同的是，大大的腫瘤確定為惡性，且已是末期。
在後期的照護中，家人每天早晚替大大施打胰島素，三餐搭配癲癇藥與肝藥，並由林媽媽親手準備水煮鮮食。飼主說，一度以為大大的狀況逐漸回穩，「上一次回診，醫生還說數值回升得很好，感覺好像可以再多一點時間」，家人也不斷對牠加油打氣，「你很棒喔」、「再陪我們久一點好嗎」、「日本姊姊過年前要回來了喔」，同時也輕聲告訴牠：「如果你累了，就好好睡去吧，不要太痛苦。」
「連環泡有芒果」大大肝部腫瘤破裂！家人忍痛決定安樂
飼主提到，醫師曾提醒，大大的肝部腫瘤腫塊過多，一旦破裂，紅血球、血氧與血壓都會急速下降，可能會走得很快，只要出現癱軟、牙齦變白、呼吸急促等狀況，就必須立刻送醫。沒想到，1月12日一早，林媽媽來電表示：「大大怪怪的，而且牙齦變得好白。」飼主當下心裡就明白「該來的，還是來了」，並立刻收拾東西直奔醫院。
經醫師評估後指出，大大即便輸血也只能短暫延緩生命，無法真正解決問題。全家人在討論後，忍痛做出最艱難、也最不忍心的決定，「讓他安樂，舒舒服服地睡去，不要再痛苦了」。飼主回憶，在醫師施針後，自己抱著呼吸微弱的大大，「他慢慢地在我懷裡變得柔軟，就像他們第一次來到我們家，我第一次抱起他的時候一樣」。
飼主形容，大大「毛毛的、軟軟的、臭臭的、呆呆的……然後變得，靜靜的」。最後也向粉絲致歉，分享了如此難過的故事，但強調在眼淚過後，家人仍會好好過日子，「因為我們知道，生命來這一趟，就是來體驗的。很榮幸，能在這短短的人生裡，與你相遇」。
「連環泡有芒果」飼主悲痛道別！粉絲淚崩湧入：去汪星球快樂奔跑吧
飼主也向大大深情道別，感謝牠帶來無數美好回憶，並留言祝福，「你總是笨笨的，我想在最後那一刻，你可能還不知道，你已經畢業了吧？記得去找酒酒，還有飛雄，飛雄最愛偷偷塞給你好吃的了。祝福你，畢業愉快，我們都很愛你，未來，宇宙再見，我們要繼續我們的人生了喔。」
貼文曝光後，網友們也紛紛淚崩留言，「大大可以去咬爸爸了，謝謝你帶給我們歡樂，去汪星球自在的奔跑吧」、「大大不痛囉，現在是個輕鬆快樂小狗狗」、「祝福大大，去陪酒酒跑跑」、「大大再見，我也是粉絲之一，愛你唷！」、「祝福大大回汪星快快樂樂」。
資料來源：臉書粉專「連環泡有芒果2.0」
