▲曾在2024年名列88名的金河成，也因肩膀手術導致賽季尾聲報銷，同樣在去年榜單中消失。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官方頻道《MLB Network》每年固定推出的現役球員「百大球星」排行榜，2026年最新版本將於明（14）日起陸續揭曉。去年洛杉磯道奇的大谷翔平毫無懸念奪下全大聯盟第1名，且日本共有5人上榜，反觀韓國球員卻全數落選。韓媒今日紛紛發布報導，期盼今年能打破日本球員壟斷的僵局，找回韓國職棒在美職的尊嚴。在2025年的排行榜中，大谷翔平以「50轟、50盜」的恐怖數據穩坐龍頭。日籍球員在去年可謂大獲全勝，除了大谷外，道奇隊山本由伸位居63名，小熊隊的今永昇太則是64名與73名的鈴木誠也雙雙入榜，甚至連當時尚未挑戰大聯盟的佐佐木朗希也排在第100位，展現日本球員驚人的國際戰力。韓媒《SPOTV NEWS》指出，大谷翔平目前的地位已經是「特別的存在」，2026年版本極有可能繼續守住第一寶座。然而，韓媒關注的焦點更在於：「今年是否能看到韓國人的名字重回排行榜？」回顧2025年，韓國大聯盟球員未能打出特別突出的賽季。去年風光以6年總額1.13億美元加盟巨人的「風之孫」李政厚，因傷勢困擾首季僅出賽37場，打擊率與長打率皆不如預期，最終未能入選百大球星。而曾在2024年名列88名的金河成，也因肩膀手術導致賽季尾聲報銷，同樣在去年榜單中消失。《SPOTV NEWS》分析，李政厚在第二個賽季已展現出適應力與成長，若能穩定出賽150場，競爭力將大幅提升；而金河成是否能重拾金手套等級的防守與打擊穩定度，回歸前100強，將是韓國棒球圈關注的焦點。