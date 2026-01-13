我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣長治鄉繁華國小對面水源路巷弄間今天下午3時許突然驚傳火警，現場濃煙直竄天際，目擊民眾還不時聽到爆炸聲響傳出，濃濃黑煙從遠處即可看見，由於起火地點緊鄰繁華國小，校方第一時間啟動應變機制，緊急疏散約300名學生並通知家長到校接回，所幸整起事件未造成人員傷亡。火警發生在下午3時許，地點位於繁華國小對面、水源路巷弄內的一處倉庫，屏東縣消防局出動13車24前往現場救援，無人受傷，火勢在下午4時半撲滅殘火處理，起火原因仍待調查。消防局表示，現場燃燒堆放紙箱的倉庫，民眾已經撤出，無人受傷。現場火勢濃煙相當大，消防局出動長治、鹽埔、龍泉、屏東、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，13車24人搶救，下午3時24分到達現場，立即布水線搶救，現場是燃燒堆放紙箱倉庫，下午4時7分回報火勢控制，下午4時30分火勢熄滅，殘火處理中，起火原因仍待調查。