我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱媛媛在拍完《小城大事》16天後就因癌症病逝。（圖／微博@J賈夢茹）

中國女星朱媛媛在去年5月因卵巢癌病逝，享年51歲，讓粉絲都非常震驚又不捨。而時隔8個月，朱媛媛參演、趙麗穎與黃曉明主演的連續劇《小城大事》在本月10日開播，據悉朱媛媛在該劇殺青16天後就病逝，讓粉絲看到她最後身影忍不住淚崩表示：「朱媛媛笑著演完人生最後一場戲」。《小城大事》在去年5月1日殺青，16天後朱媛媛就因癌症過世，就連同劇演員黃曉明都非常震驚。而大家也都是看了訃聞，才知道朱媛媛已默默抗癌5年。而近日《小城大事》播出，朱媛媛的身影也出現，只見她飾演的企業家高雪梅，絲毫不見病容的笑著演戲，就連一段坐在摩托車後座，行經顛簸路面的戲份，也完美呈現。據《澎湃新聞》指出，原著作者朱曉軍看完前2集後，忍不住心痛表示：「我寧願不看這段，也不願她為了角色這麼辛苦」。許多網友也在看到朱媛媛的身影後，忍不住鼻酸，「朱媛媛笑著演完人生最後一場戲」、「她用最燦爛的活法離去」、「人死不可怕，可怕的是死後被人遺忘，所以我們都會記住這個好演員，記住她給我們呈現的好角色」、「朱媛媛貢獻了她人生最後最美的一場戲」。朱媛媛在《小城大事》中飾演高雪梅，是一個從擺攤起步，將事業一步步做大的印刷廠女老板，兼具企業家魄力與市井的智慧。出場時燙著80年代最時髦的大波浪卷發、港里港氣的花襯衫、喇叭褲，她組織村民開會、為工廠拉訂單、洽談生意。雖然拍攝當時已是癌症末期，但朱媛媛絲毫不見病容，依然用精湛演技、燦爛笑容，給觀眾呈現最好的表演。朱媛媛出生於山東省青島市，不只是演員，也是中國國家話劇院一級演員，曾參與電視劇《一地雞毛》、《小別離》，電影《海洋天堂》、《送你一朵小紅花》等，還曾獲第26屆華人電影金雞獎最佳女主角獎、第36屆大眾電影百花獎最佳女配角獎等。她和丈夫辛柏青是大學同學，2006年登記結婚，2年後產下一女。