混元禪師今（13）日傳出辭世消息，享壽81歲，消息震撼各界。混元禪師是唯心聖教創教宗主，也有「國師」之稱，曾因準確預言陳水扁當選總統而聲名大噪，並受聘為總統府顧問。他的一生歷經重病考驗，早年曾因腎臟萎縮症病危，晚年又長期受糖尿病所苦，國健署提醒，糖尿病與腎臟病密不可分，定期篩檢、控制三高，是預防腎病惡化的關鍵。
混元禪師43年前因「腎臟萎縮症」一度命危！晚年飽受糖尿病所苦
混元禪師過去曾兩度預言陳水扁當選總統，事後一一應驗，因此聲名大開，並獲聘為總統府顧問，「國師」封號也由此而來。據了解，混元禪師早在1982年便因罹患腎臟萎縮症一度命危，康復後投入修行，晚年卻長期受到糖尿病纏身。2024年他斥資近13億元，仿照總統府外觀興建唯心大禮堂，當時已需乘坐輪椅、由旁人攙扶行動，時隔一年多，最終仍因病辭世。
台灣糖尿病人口超過250萬人！國健署曝主要風險因子
從全球趨勢來看，糖尿病患者人數持續攀升。根據國際糖尿病聯盟統計，目前全球約有5.89億名糖尿病患者，其中西太平洋地區就占2.15億人，預估至2050年將增加至2.54億。台灣同樣面臨嚴峻挑戰，國內糖尿病人口已超過250萬人，成人盛行率突破1成，等於每10人就有1人罹病。
依據烏日林新醫院衛教資料，糖尿病已是國人最常見的洗腎原因之一。臨床上，糖尿病患者必須定期接受抽血與驗尿檢查，以掌握腎功能與蛋白尿狀況。其中，腎絲球過濾率（eGFR）是評估腎臟功能的重要指標，正常值約為120ml/min，若數值低於15ml/min，即代表已進入末期腎臟衰竭。
國健署指出，腎臟是否出現病變，需透過血液與尿液檢查才能及早發現。目前政府提供免費成人健檢服務，30至39歲民眾每5年1次，40至64歲每3年1次，65歲以上則每年1次，檢查內容涵蓋尿蛋白與腎絲球過濾率（eGFR）計算，有助於早期揪出慢性腎病。國健署強調，唯有定期篩檢，才能在腎功能尚未惡化前介入管理，搭配醫療團隊的衛教與追蹤，才有機會延緩甚至逆轉腎臟傷害。
國健署署長吳昭軍也指出，導致腎臟病的主要風險因子來自「三高」，也就是高血糖、高血壓與高血脂。唯有建立正確的保腎觀念，落實健康管理，才能有效守住腎功能。其中重點包括定期健檢、維持良好生活型態，以及糖尿病患者遵照醫囑穩定控制血糖，避免腎病提早上身。
防止腎臟病方法一次看！早期出現6警訊快就醫
📌定期接受健康檢查。
📌養成均衡飲食與規律運動的生活習慣。
📌糖尿病患者應按時回診並依醫囑規律服藥，避免長期血糖過高引發早期腎病變。
📌若出現疑似腎臟病早期警訊，如血壓升高、夜尿次數增加、排尿疼痛或困難、尿液起泡或帶血、眼瞼或四肢水腫、背部肋骨下方疼痛，應儘速就醫檢查。
資料來源：國健署
