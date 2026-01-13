我是廣告 請繼續往下閱讀

國道車速快、車流密度又高，一旦出事，往往比一般道路更容易釀成嚴重傷亡。高速公路局提醒，連假出遊或走春上路前，駕駛與前後座乘客都要把安全帶「正確繫好、扣緊」，家長也別忘了，幼童必須使用符合身形的兒童安全座椅，而且只能放後座，才能把風險降到最低。高公局統計，114年度因未依規定繫妥安全帶而導致死亡的事故共有19件，造成21人死亡；此外，未繫安全帶乘客的事故致死率，約是已繫安全帶者的3.6倍。高公局指出，高速行駛時遇到碰撞，車內人員很可能因衝擊力往前撞擊、甚至被拋出車外，還可能遭到其他車輛二次撞擊，後果往往不堪設想。在罰則方面，依《道路交通管理處罰條例》規定，汽車行駛於高快速公路，車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛3000元至6000元罰鍰；若小型車附載幼童卻未依規定安置在兒童安全座椅，則可處駕駛1500元至3000元罰鍰。為維護國道秩序與用路安全，國道公路警察局也已運用科技執法設備，持續取締未繫安全帶等違規行為。高公局呼籲，上路前務必確認安全帶沒有損壞、扣具正常、並確實扣緊；載送幼童時，則要使用合適的安全座椅並安置於後座。別因一時方便或心存僥倖忽略安全，守規定不只降低事故傷亡，也能避免被取締挨罰，讓每一趟國道行程都能平安到家。