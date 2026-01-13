我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴爵今日在IG公開女兒名字與長相。（圖／嚴爵IG@yen423j）

37歲歌手嚴爵在2021年與圈外女友Jessie結婚，去年父親節時，嚴爵開心宣布老婆懷孕滿4個月，透露「即將當爸爸了！」而今（13）日，嚴爵再度於社群公開喜訊，宣布老婆平安誕下一女，並公開女兒長相與名字為「嚴序」，感性向女兒告白：「你和我愛過的瞬間永遠存在」，歡迎女兒的到來。嚴爵在稍早透過IG，公開女兒誕生的消息，不只有女兒閉著眼睛的可愛肉肉臉、妻子剛生完，充滿愛意看著女兒的模樣、以及嚴爵首次抱著孩子的喜悅，他感性寫下：「你和我出生的那一刻永遠存在，你和我愛過的瞬間永遠存在，你此刻讀到我的IG這段話也永遠存在。生與死其實都是溫柔的存在，我們從來不是『會消失』，而是『已完成』」，並公開女兒名為「嚴序」，溫柔喊話：「我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子」。嚴爵和老婆Jessie在2021年婚後，一直都想要小孩，還曾表示想生4個。一開始夫妻倆希望用自然的方式懷孕，但不料肚皮一直沒有動靜，所以開始嘗試試管。而在努力2年後，嚴爵終於在去年父親節宣布妻子懷孕4個月的消息，「兩年前開始轉戰試管（IVF），這段過程真的像坐雲霄飛車，有過希望，也有失落，直到今年再一次植入，現在已經順利滿4個月啦！」嚴爵與Jessi夫妻去年宣布成功懷孕後，他開心表示：「今年爸爸節，很特別，以往都是我送嚴爸禮物，今年第一次換我收到禮物，就是我跟廢貓太太的寶寶，終於來報到啦！」如今女兒順利出生，嚴爵也感性發文告白妻女，字裡行間都流露出當上父親的滿滿喜悅。你和我出生的那一刻永遠存在你和我愛過的瞬間永遠存在你此刻讀到我的IG這段話也永遠存在生與死其實都是溫柔的存在我們從來不是「會消失」而是「已完成」。嚴序，歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。Your Dad,