洛杉磯道奇隊在奪下世界大賽二連霸後，目標直指21世紀首次的「三連霸」。儘管陣中已擁有無比奢華的球星陣容，但大聯盟官網《MLB.com》於12日特別撰文分析，目前自由球員（FA）市場上仍有3位頂尖強打者，極有可能成為道奇隊鞏固王朝的最後關鍵拼圖。

補強兩翼外野：自由市場頭號球星塔克

被視為今冬自由市場最強打者的凱爾·塔克（Kyle Tucker），被評為最能解決道奇外野弱點的人選。塔克已連續5年轟出超過22支全壘打，2025年更跑出25次盜壘，是兼具攻、守、走三拍子的全能戰力。官網指出，塔克擁有優於聯盟平均的防守實力，不僅能提供即戰力，更能成為球隊長期的核心支柱。

▲被視為今冬自由市場最強打者的凱爾·塔克（Kyle Tucker），被評為最能解決道奇外野弱點的人選。（圖／美聯社／達志影像）
守備靈活性優先：前MVP貝林傑回歸傳聞再起

曾效力道奇的科迪·貝林傑（Cody Bellinger）若能重返老東家，其守備的多樣性將是最大賣點。貝林傑在2025年球季能勝任外野所有位置，並繳出打擊率.272、29支全壘打及98分打點的優異成績。由於他擁有豐富的一壘經驗，若加盟後不僅能排在大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）之後形成強大的左打連線，更能增加未來內外野調度的靈活性。

級二壘防區：明星游擊手比薛特的轉型契機

現年27歲的博·比薛特（Bo Bichette）則被視為補強二壘防區的神兵利器。報導指出，道奇隊去年二壘手的整體進攻指標（OPS）僅為.649，排名全大聯盟第24位，表現低迷。而比薛特去年繳出打擊率.311、18支全壘打、94分打點及OPS.840的高標數據，且對於移防二壘抱持開放態度。若能簽下長期合約，他將成為道奇內野長期的防守核心。

大聯盟官網分析，道奇隊不一定會採取激進的行動，但該球團向來擅長捕捉市場機會。在衡量打線左右平衡與防守位置的靈活性後，道奇管理層將慎重決定誰才是帶領球隊在2026年續創輝煌的「最後一片拼圖」。

消息來源：MLB.com

