▲2025年升上大聯盟的新秀弗里蘭（Alex Freeland）也備受期待。兩人去年皆在主力球員受傷時成功填補空缺。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在2025年成功蟬聯世界大賽冠軍，儘管這支星光熠熠的球隊目前被預測為2026年擁有聯盟最強大的投手陣容與第二強的打線，但背後仍隱藏著一個無法忽視的挑戰：野手陣容的「高齡化」。據《Newsweek》與《ESPN》最新分析，道奇隊計畫將韓國新星金慧成與新秀弗里蘭（Alex Freeland）視為新球季的重要戰力，以提升球隊的運動能力與防守靈活性。道奇隊的主力核心皆已邁入而立之年。指標球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在2026年開季時將滿31歲，貝茲（Mookie Betts）為33歲，而一壘老將弗里曼（Freddie Freeman）更是高齡36歲。雖然經驗老到，但面對漫長賽季與傷病風險，這支大聯盟最老野手陣容之一的球隊，亟需注入年輕活力。現年27歲的金慧成在2025年首度挑戰大聯盟，並在有限的出賽機會中展現了價值。身為在韓職（KBO）奪下4座金手套獎的頂級內野手，金慧成的守備能力被外界高度評價。《Newsweek》指出，金慧成卓越的守備範圍與靈活性，對於年齡偏大的道奇內野來說是極大的補充，甚至被形容為球隊的「大武器」。在2025年賽季，金慧成在71場比賽中繳出打擊率.280、13次盜壘成功的成績，展現了穩定的擊球率與具侵略性的跑壘本能。他在世界大賽第4戰以代跑身分跑回關鍵分，並在第7戰參與封王時刻，證明了他在關鍵賽事的心理素質。除了金慧成，2025年升上大聯盟的新秀弗里蘭（Alex Freeland）也備受期待。兩人去年皆在主力球員受傷時成功填補空缺。ESPN分析認為，若這兩位年輕球員能在2026年承擔更重要的角色，道奇隊不僅能順利進行世代交替，更能藉此維持高強度的運動能力。道奇管理層在休賽季雖以高薪簽下後援投手艾德溫·迪亞茲（Edwin Diaz）鞏固牛棚，但在野手補強上，顯然更傾向於內部挖掘這兩位「秘密武器」的潛力，以打造一支更有活力、更具防禦深度的新版道奇軍團。