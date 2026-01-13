我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府無視國內戰火，強行推動的大選第二輪投票剛落幕，但過程並不平靜。在進行投票的100個鄉鎮中，至少有4處投票所與政府機關遭到武裝攻擊，甚至傳出2名行政官員慘遭殺害。儘管血腥衝突不斷，軍政府發言人仍自信滿滿地宣布，國會兩院預計3月召開，全新的政府將在4月正式上路。投票站在週日清晨6點準時開放，但現場冷冷清清。據外媒記者實地走訪十多個投票站發現，人潮稀落，最多的站點僅約150人，有的甚至只有寥寥數人，與2020年大選時民眾大排長龍的盛況形成強烈對比。不過，軍方為了粉飾太平，對外強調第二輪出來投票的選民人數，「比第一輪還要多」。這次投票的地區大多處於高度戒備狀態，近期更頻繁發生武裝衝突。這是緬甸軍方自2021年發動政變奪權以來，睽違5年首度舉辦大選，試圖將投票範圍擴大到更多鄉鎮，連部分深陷內戰烽火的地區也被納入其中。這場備受爭議的選舉採三階段進行，首輪投票已於去年12月底結束，結果不出所料由軍方支持的政黨大幅領先；最後一輪投票定於1月25日舉行，但因戰火猛烈，仍有65個鄉鎮確定無法進行投票。對此，聯合國人權事務高級專員嚴厲譴責，直指首輪投票充斥著脅迫、暴力與政治排除，根本是一場「不自由也不公平的騙局」，呼籲國際社會抵制。許多政黨也因認為選制不公拒絕登記參選，反對派團體更發起全面杯葛，讓這場選舉的合法性蕩然無存。