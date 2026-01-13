我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府執意推動的全國大選進入第二階段，但在戰火持續延燒的當下，這場選舉的真實性備受國際質疑。位於緬甸東部的帕本（Hpapun）雖然被列入投票名單，但現實是這座城鎮早已因戰亂成為荒煙蔓草的「鬼城」，根本沒有居民。更荒謬的是，投票所設在軍營附近，選民若想投票，還得先冒險穿越地雷區。根據《半島電視台》報導，帕本過去曾是該區域重要的行政與交通樞紐，不僅有銀行、政府機關，甚至還擁有一座機場，在偏遠山區扮演關鍵角色。然而，在經歷長期的軍事衝突與無情轟炸後，整座城鎮已成廢墟，建築物倒塌毀損，街道被叢林雜草重新覆蓋，早已無常住居民。儘管如此，軍政府仍宣布隨著本周日大選恢復，帕本將參與第二階段投票。不過，投票地點並非設在早已無人的城內，而是位於約10公里外的一處戰術指揮部，這意味著選民若真要前往投票，必須穿越佈滿地雷的高風險區域，安全堪慮。反軍政府武裝團體「人民防衛軍」痛批，這根本是一場為了鞏固軍方權力而精心策劃的「假選舉」。內戰爆發至今，已造成至少350萬名緬甸民眾流離失所，這些難民連生存都成問題，根本無法參與投票。報導中也提到，許多躲避空襲的災民對選舉一無所知，有災民直言身處偏鄉，既沒收到通知也無力關心政治，當下最重要的任務只是設法「活下去」。相較於戰區的混亂，仰光等大城市局勢相對平穩，第一階段投票已於去年12月28日結束。第二階段結束後，預計將在1月25日進行第三階段投票，隨後公布最終結果。然而，由於選票上清一色幾乎都是軍方支持的政黨，缺乏真正的反對派聲音，導致部分城市選民意興闌珊，選擇放棄投票。地方選務人員預估，投票率恐怕低至35%。儘管民意冷淡，親軍方的「聯邦鞏固與發展黨」在首階段已毫無懸念地取得壓倒性勝利，拿下大部分席次。外界普遍認為，在戰火未歇、異議人士遭打壓的背景下，這場選舉的結果註定無法反映緬甸社會的真實心聲。