周杰倫長期關注張之臻的賽事，曾透露自己半夜在澳洲收看美網轉播。

周杰倫打澳網

澳洲網球公開賽（Australian Open）官方於昨日正式宣布，華語樂壇天王「周董」周杰倫將於明（14）日以球員身份，參加在墨爾本公園舉行的招牌暖身賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」。這不僅是周杰倫首度踏上大滿貫等級的賽場，他更在社群媒體霸氣宣告，若奪下100萬澳元（約2120萬新台幣）的冠軍獎金，將全數捐出做公益。事實上，周杰倫和中國大陸奧運網球混雙銀牌得主張之臻關係好，本人球技也確實不錯，並非只是參賽湊熱鬧。周杰倫熱愛網球早已不是新聞，他曾感慨表示：「有時候覺得我會不會太晚學網球了，如果是從小開始，現在在電視上看到的可能不是我在唱歌，而是我在打球。」 事實上，他的球技在演藝圈與體育圈都有目共睹，甚至與中國男子網球「一哥」、巴黎奧運混雙銀牌得主張之臻有著深厚淵源。周杰倫長期關注張之臻的賽事，曾透露自己半夜在澳洲收看美網轉播。在張之臻奪下巴黎奧運銀牌後，周杰倫特別送上親筆簽名的吉他作為賀禮，祝他比賽「得心應手」。兩人不僅在社群上頻繁互動，私下更曾一起練球切磋，張之臻更曾戲稱要學彈《聽媽媽的話》來回報周董的鼓勵。除了網壇好友，籃球巨星林書豪（Jeremy Lin）也是周杰倫的常規球友。在澳網官方發布參賽消息後，林書豪隨即在下方調侃：「你能贏他們，是因為你贏過我。你應該感謝我提供了比你對手更強的陪練。」 這段幽默對話也間接證實了周杰倫在球場上的競爭力。那麼周杰倫的球技到底如何？從網路上周杰倫29秒的練習影片來看，他擊球墊步明顯，擊球時的重心轉移也不錯，也有輔助推拍的動作，直臂擊球、善用核心，應該是真的有苦練過，有一定底子。周杰倫參加的「一分大滿貫」賽制極其殘酷，每場比賽僅由一球決定勝負。周杰倫對此表現得既興奮又忐忑，他幽默發文表示：「這只是打一球的比賽，我可能連球都沒碰到就出局了，希望能讓我發球，至少我能摸到球。」開賽時間：2026年1月14日 16:30（台灣時間）。賽事地點：墨爾本公園 羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）。冠軍獎金：100萬澳元（約2120萬新台幣），周杰倫承諾全數捐出。可能對手：艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）。