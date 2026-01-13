我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨治安再亮紅燈！金邊警方近日破獲一起手段兇殘的擄人勒贖案，一名中國籍男子遭同鄉設局，誘騙至酒店後慘遭非法拘禁。犯罪集團不僅對被害人拳打腳踢，甚至動用電擊棒凌虐，導致被害人遍體鱗傷。警方獲報後火速攻堅救人，並兵分兩路，在機場驚險攔截正準備潛逃出境的主嫌，目前共逮捕3人歸案。根據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，金邊市警局局長瓊那林（Chuon Narin）指出，這起案件發生在本月4日。警方接獲線報後隨即成立專案小組，鎖定位於金邊桑園區（Chamkar Mon）的一間知名酒店展開調查。警方衝進位於39樓與40樓的房間時，發現47歲的中國籍被害人梁姓男子（Liang Tao）已被折磨得奄奄一息，全身多處重傷。警方在攻堅現場當場壓制一名32歲的柬埔寨籍華裔嫌犯馬姓男子（Ma Chiwai），並搜出一支用來施暴的黑色電擊棒，以及一塊用來蒙住被害人頭部的灰色布條，手段相當兇殘。為了不讓其他共犯脫逃，警方擴大搜查網，隨即在金邊德崇國際機場攔截了另外兩名正準備搭機潛逃海外的36歲中國籍男子陳姓（Chen XiangLiang）與付姓（Fu DongDong）嫌犯。經警方偵訊，3名落網嫌犯對犯行供認不諱，坦承這是一起精心策劃的預謀綁架案。根據供詞，先由陳嫌負責設局，將被害人誘騙至指定酒店房間，待被害人進入後，隨即由馬嫌、付嫌及其他在逃同夥強行控制其行動，並進行毆打、電擊以勒索錢財。當地警方表示，目前掌握仍有數名共犯在逃，正全力追緝中，同時呼籲若有其他受害者應盡快出面報案，以利警方肅清犯罪集團，維護當地的公共安全與投資環境。