許多單車愛好者喜歡挑戰秘境，但千萬要量力而為。一名63歲的英國籍男子在泰國清邁騎單車時，為了欣賞風景刻意挑選越野路線，沒想到路況太險惡導致體力透支，加上天色變暗迷失方向，受困叢林整整一夜。當地搜救隊獲報後，出動越野機車與空拍機地毯式搜索，終於在失聯15小時後將人平安救出。根據泰國警方表示，這名63歲的英籍男子杜瓦（Gordon Dewar）在11日中午12點半左右被尋獲。為了在崎嶇難行的地形中救人，清邁警方與當地救援基金會合作，動員了越野機車隊、四輪驅動車以及空拍機操作員進入帕堯縣（Phrao）的森林深處搜救。最後搜救人員是用越野機車將他載運下山，連同他的愛車也一併毫髮無傷地運回。搜救人員指出，杜瓦被發現時意識清楚，也能正常對話，但因為在叢林裡受困超過15個小時，期間完全斷水斷糧，顯得相當虛弱疲憊。雖然沒有明顯外傷，但長時間騎乘加上地形險惡，導致他嚴重肌肉疲勞。救援隊第一時間趕緊遞上飲用水與補給品，隨後將他送往醫院進行檢查。令人佩服的是，經過短暫休養確認身體無礙後，這位硬漢大伯竟然決定繼續未完成的旅程，堅持要騎單車前往清邁市區。杜瓦事後向警方透露，他過去就曾在清邁與夜豐頌府騎過多條路線，這次原本是想從帕堯縣騎往清邁市區，為了欣賞沿途的自然風光，特地選了一條越野林道。沒想到路況比預期艱難許多，陡峭的山路耗盡了他的體力，眼看天色變暗又迷了路，為了安全起見，他決定留在原地過夜，直到隔天狀況允許才對外求援。這類迷途事件在當地並非首例，去年9月也曾有一名韓國男子帶著泰國籍妻小到國家公園健行而受困，所幸最後都平安獲救。