我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵延伸至宜蘭去年環評通過，但是前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦卻出面希望計畫喊停，回歸到較便宜的北宜直鐵。國發會今日回應，北宜直鐵方案穿越翡翠水庫集水區具環評爭議，經評估後推動高鐵延伸宜蘭，並強調據交通部鐵道局民意調查有79.6%支持，且該案已於2025年8月通過環境部環評審查委員會審議通過。國發會表示，高鐵延伸宜蘭是交通部基於該部「全國高快速鐵路網整體規劃」架構下政策規劃。對於北宜直鐵，交通部評估方案穿越翡翠水庫集水區具環評爭議，經評估後推動高鐵延伸宜蘭，該方案有助於改善目前台鐵樹林至七堵路段之運輸瓶頸、紓緩宜蘭聯外交通，以及增加花東鐵路運輸運能，除提升整體軌道運輸效能外，亦能提供花東地區新的聯外運輸模式，對區域交通平權亦有助益。國發會更指出，依據交通部鐵道局民意調查沿線居民有79.6%支持，且全案已於2025年8月通過環境部環評審查委員會審議通過。至於經費部分，交通部內部評估，北宜直鐵方案建設經費約需2,220億元，非外界所言僅1,000餘億元。至於高鐵伸延宜蘭計畫經費雖需3,521 億元，但未來高鐵台北至宜蘭交通時間僅需28分鐘，相較於目前台鐵台北至宜蘭交通時間約68至82分鐘，或北宜直鐵方案須56至64分鐘，更具時間效益與競爭力，以重大建設長期觀點而言，具有投資效益。國發會表示，審議高鐵延伸宜蘭計畫時，並非僅考量交通部所提交通效益，是以國土空間規劃的觀點，考量高鐵延伸宜蘭後，將宜蘭納入首都圈黃金廊帶生活圈，即著眼於未來透過高鐵串聯首都圈黃金廊帶及桃竹苗大矽谷生活圈，可以紓緩北北基空間發展人屋雙老的侷限，提供更大的都會發展腹地，同時也帶動東部的觀光，連結花東慢活城鄉，讓宜花東與北台區域各縣市更加緊密互動與發展。