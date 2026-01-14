我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政壇即將迎來重大變局，象徵集體領導的時代恐怕要畫下句點。在越南共產黨第14次全國代表大會（越共十四大）前夕，外媒披露驚人消息，現任越共總書記蘇林（To Lam）不僅將續任總書記，更打算「網內互打」兼任國家主席。若消息屬實，這將打破越南政壇長年維持的「四柱」權力平衡，蘇林將成為該國罕見黨政大權獨攬的超級強人，權力結構也將更趨近於中國的政治模式。根據《路透社》引述知情人士指出，蘇林在去年12月的一場黨內高層會議中拋出震撼彈，表態希望能同時身兼總書記與國家主席兩大要職，並尋求在十四大登場前獲得黨內背書。雖然多數消息來源指稱會議氣氛傾向支持蘇林的想法，但仍有變數。這項舉動意味著越南過去20年來，由總書記、國家主席、總理、國會主席分別由不同派系人馬出任的「四柱」共治默契，正面臨瓦解危機。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）客座研究員阮克江在接受《聯合早報》專訪時分析，蘇林之所以能強勢崛起，主要受惠於前任總書記阮富仲發起的「烈火熔爐」反貪腐運動。這場雷厲風行的打貪風暴，雖然清除了黨內毒瘤，但也意外折損了大量潛在接班人，打亂了原有的接班梯隊。在這種混亂局勢下，出身公安系統、掌握情治與安全機構的蘇林，因具備維持秩序的鐵腕能力，成為了穩定政局的唯一選項。蘇林自2024年8月接掌總書記以來，整肅異己與鞏固權力的腳步從未停歇。越南政府去年大刀闊斧進行組織改造，裁撤合併部會並削減超過10萬名公務員，蘇林將其形容為「刮骨療傷」。這波改革不僅打破了地方勢力盤根錯節的裙帶關係，也讓蘇林得以安插來自家鄉興安省以及公安部的親信上位，將中央書記處納入核心決策圈，從而將原本的「四柱」擴大為更利於他掌控的「五柱」。事實上，越共「黨指揮政」的趨勢並非一朝一夕。澳洲新南威爾斯大學榮譽教授塞耶表示，早在2016年，當時的總書記阮富仲鬥倒了改革派總理阮晉勇後，就逐步將反貪大權收歸黨中央，並頻繁在國際舞台代表國家，削弱了總理與國家主席的實權。蘇林如今只是順水推舟，將這種以黨領政的模式推向極致。在經濟政策方面，蘇林雖然展現出政治上的強硬，但也深知經濟成長是執政合法性的來源。分析認為，他在十四大後的首要任務將是提振經濟競爭力，預計政策風向將轉為大力支持私營企業，並對國有企業進行重整。此外，為了提升行政效率，蘇林極可能推動「數據驅動治理」，利用數位化手段來加速政府決策流程，同時也便於加強社會監控。不過，蘇林的擴權之路並非毫無阻力。越南政壇長期存在「軍方」與「公安」兩大山頭的角力，現任國家主席梁強即為陸軍大將出身。蘇林若堅持兼任國家主席，勢必引發軍方高層的反彈，擔憂公安系統權力過大將打破平衡。據傳，軍方目前正在與蘇林陣營談判，希望能換取軍方人事升遷的自主權，作為限制蘇林無限擴權的「保險絲」。無論談判結果如何，蘇林若成功集黨政大權於一身，越南將告別過去相對分權的政治傳統，轉向更為集權的強人政治，未來的越南會更穩定高效，還是會走向專制封閉，全世界都在看。