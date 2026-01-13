我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園璞園領航猿今（13）日坐鎮板橋體育館挑戰PLG新同學新竹洋基工程，當家球星「夜王」盧峻翔展現台籃一哥霸氣，全場狂飆生涯新高43分，不僅帶領球隊以131：93大勝，更一舉寫下聯盟首位 「生涯2000分」 球員等多項史詩級里程碑。雖然第4節有機會挑戰50分神蹟，但盧峻翔賽後透露，他主動向教練要求休息，「要把時間讓給更多需要上場的隊友」。賽前生涯得分已逼近兩千大關的盧峻翔，今日開賽便展現極佳手感。首節他6投5中、外線4投全中飆進15分，順利達成PLG史上首位生涯例行賽2000分的壯舉。次節他火力不減，上半場結束就攻下28分（包含 6 顆三分球），刷新個人半場得分紀錄，同時追平聯盟上半場個人最多三分球命中紀錄。進入下半場，盧峻翔持續刷新個人紀錄。他全場進帳第43分，超越了他在23-24賽季創下的單場40分紀錄。就在各界期待他挑戰「單場50分」時，盧峻翔卻主動請求下場。他在賽後採訪中坦言：「第4節突破40分後確實想過50分，但我跟卡總（卡米諾斯）說可以換我休息了。當時還有6、7分鐘，我覺得這些時間應該讓給平時比較少上場的球員去拚。因為我覺得我們團隊是一個很棒的球隊，能夠練他們多一點的時間也是對他們是一件好事。那我覺得像在就是未來還是會面對很多的挑戰，那我還是會繼續努力。。」面對4天3戰的密集賽程並收下3連勝，盧峻翔將功勞歸於團隊與體能教練劉年傑。他特別感謝防護員劉年傑每天幫他治療與按摩，讓他能狀態越打越好。對於成為「2000分第1人」並刷新多項個人與隊史紀錄，盧峻翔表現得十分謙遜：「達成里程碑很開心，但一點也不驕傲。這幾季下來我學到最多的就是從錯誤中學習、改善自己。面對其他球隊，我們的心態就是從第一節第一分鐘起就付出全力，絕對不能鬆懈。」