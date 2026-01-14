我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年農曆春節腳步近了，中國今年祭出號稱「史上最長」的9天連假，意外引爆一波報復性出國旅遊潮。根據各大旅遊訂房網數據顯示，許多中國民眾早早就開始規劃行程，其中氣候溫暖、距離較近的東南亞國家成為人氣王，新加坡更是訂房率翻倍的熱門首選。綜合中國媒體報導，2026年中國的春節假期從2月15日一路放到23日，整整9天的長假讓悶了一整年的民眾迫不及待想出國透氣。雖然距離過年還有一個月，但旅遊市場早已未演先轟動，各項預訂數據都開出紅盤。中國線上旅遊平台「同程旅行」12日公布最新數據指出，截至本週一，針對春節期間出發的機票、飯店、簽證代辦以及團體旅遊等產品，搜尋熱度與預訂量都全面超越2025年同期水準，顯示這波出遊需求相當強勁。報告分析，由於東南亞國家充滿濃厚的過年氣氛，加上華人多、語言隔閡小，成為中國遊客海外過年的最愛。在國際機票預訂排名前10大的目的地中，東南亞地區就包辦了一半名額，包括新加坡、吉隆坡、胡志明市以及度假勝地峇里島等，都是詢問度爆表的熱點。另一家平台「去哪兒」的數據也呈現相同趨勢，春節期間熱門旅遊城市的飯店預訂量比去年同期翻了一倍。泰國、韓國、馬來西亞、越南、新加坡及印尼等短程航線國家，因為飛行時間短、旅費相對親民，加上簽證便利且氣候宜人，完美契合想趁長假避冬放鬆的旅客需求，預計屆時這些景點將會湧現大批中國遊客。