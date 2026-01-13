我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG新球隊新竹洋基工程今（13）日在板橋體育館再度踢到鐵板，面對由盧峻翔領軍、進攻火力全開的桃園璞園領航猿，洋基工程下半場防線崩潰，終場以95：131慘遭痛宰，吞下開季6連敗。這支新興球隊至今仍無法在隊史勝場數破蛋，總教練李逸驊賽後臉色凝重，痛批球隊陷入「英雄主義」且防守強度完全不及格。洋基工程此役上半場仍能與領航猿抗衡，帶著13分落後進入更衣室，但易籃後卻兵敗如山倒。李逸驊直指下半場崩盤的老毛病：「下半場大家都想當英雄，靠自己解決問題，進攻端頻繁出現『一打五』的情況，失去了分享球與互相信任，士氣就在這種失序中崩掉。」針對防守端讓對手狂轟131分，李逸驊給出了「不及格」的評價。他認為球員在場上缺乏防守霸氣，過於輕鬆地讓領航猿予取予求。李逸驊直言，目前的洋基工程不只是洋將磨合有狀況，本土球員的表現與團隊凝聚力同樣令人擔憂，「不只洋將，是全盤都有問題。」除了場上紀律出狀況，洋基工程目前更深陷「傷兵泥沼」。李逸驊透露，陣中多名主將皆有傷情，導致調度受限。主力後衛高偉綸在比賽中扭傷，離場時已明顯跛行；陳昱瑞則是膝蓋、腳踝與手肘皆有舊患或新傷；剛加入球隊一週的李漢昇也傳出大腿拉傷，加上林郅為腰部不適，球隊戰力大打折扣。目前洋基工程陣中僅有傑克森（Demitrius Jackson）較能掌控比賽節奏，其餘球員在場上常顯得手足無措。李逸驊表示，回去後除了針對攻防進行檢討，更必須正視團隊凝聚力不足的問題，並加強與球員之間的溝通，力求在傷兵潮中止血。