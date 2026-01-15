近期日圓匯率超甜，台灣民眾赴日旅遊熱度不減，但不少民眾到日本購買「無線離子夾」，卻因為鋰電池無法拆卸，無法上飛機、被迫丟棄在機場，為了解決這個痛點，日本美妝家電品牌SALONIA推出鋰電池可拆卸「12mm無線離子夾」，它不僅可以當離子夾使用，還是一台行動電源，去年10月在日本唐吉訶德上市後，立刻被搶購一空，現在SALONIA也在日本各大家電量販店、電商平台陸續販售。《NOWNEWS》記者也實測SALONIA無線離子夾，分析優缺點。
14萬人敲碗！無線離子夾＋行動電源誕生
根據日本美妝家電公司「I-ne」內部調查，近年直髮夾市場規模已擴大到220億日圓，較前年成長110%。其中，「無線離子夾」的成長尤為顯著，年增幅達 111%，帶動整體市場發展，也顯示出消費者對於外出時仍希望維持造型完整度、且重視瀏海整理的需求持續增加。
I-ne旗下品牌SALONIA以吹風機、直髮夾產品打進美髮造型電器市場，其中直髮夾系列自2012年上市以來，累計銷售量已突破1900萬支，這次SALONIA在社群媒體進行問卷調查，累計收到超過14萬筆民眾回覆，表示想要「無線離子夾」，所以SALONIA趁勢推出有「行動電源」功能的無線離子夾，讓民眾在出門在外，除了能保持髮型，也能在手機沒電時救急。
SALONIA無線離子夾4大亮點
1、搭載「行動電源功能」：此款無線離子夾具備行動電源功能，能在緊急時刻能為手機充電，在離子夾滿電的狀態下，約可為手機提供58%的電力，鋰電池的容量為3400mAh。不過充電或供電時，建議使用官方隨附的充電線。
2、緊密貼合髮絲的緩衝面板 ：具備上下左右緩衝的面板，搭配前端12mm的細長設計，能牢牢夾住髮絲，非常適合用於外出的瀏海微調、髮尾線條整理，或是修整睡醒後的亂髮。
3、開機約60秒快速升溫：開機約60秒即可達到100°C，溫度有140°C與180°C可選，可依不同造型需求調整溫度。
4、可攜帶登機：此款離子夾電池採可拆卸設計，因此可當成隨身行李帶上飛機，並且有附離子夾專用收納保護蓋，如果是在實體店面購買的版本，還有多附耐熱收納袋（耐熱約150°C）。
記者實測：簡單好上手 可惜台灣買不到
《NOWNEWS》記者實測該款離子夾，整體外觀簡潔，離子夾含保護蓋的重量約181克，比一台iPhone 17 Pro（204克）輕，略比iPhone 17（177克）重一些，離子夾去除保護蓋的重量則約為167克；開關部分有設置安全按鍵，需要按著按鍵才能推動開關，減少誤觸機會；使用方面，記者平時並未使用離子夾產品，也能輕鬆上手。
不過可惜的是，SALONIA 12mm無線離子夾目前在台灣沒有上市通路，只能到日本購買；充電、供電時建議使用官方線材，出門可能多帶一條專用線稍嫌不便，官方線材供電時只有Type-C接頭，如果手機不是使用Type-C充電，就無法使用行動電源功能，另外，12mm尺寸有點小，用來夾瀏海很方便，但如果是要整理全部的頭髮，要花些時間。
SALONIA無線離子夾資訊
■產品概要
名稱： SALONIA 無線離子夾 (Cordless Straight Hair Iron)
顏色： 白色、灰色、粉紅色、藍色
價格： 6578日圓（含稅，約新台幣1312元）
■ 發售通路
電商平台： 官方線上旗艦店、Amazon、樂天市場、Yahoo!購物、Qoo10等。
實體通路： 日本全國家電量販店（部分門市除外）等陸續發售。
資料來源：SALONIA
