柬埔寨房地產界爆出震撼彈，當地赫赫有名的「太子集團」創辦人陳志，已被柬埔寨警方逮捕並遣送回中國。隨著這位地產大亨落難，柬埔寨官方也火速採取行動，正式下令凍結該集團旗下五個大型建案的銷售許可，消息一出，讓不少已購客和投資者人心惶惶。根據中國《紅星新聞》等多家媒體報導，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局於12日發布緊急通告，點名太子集團旗下的五個項目即刻起暫停銷售。這五個被列入「禁售名單」的建案包括：太子幸福廣場、太子金海灣公寓、太子寰宇中心、太子陽光壹號公園住宅區，以及森隆村公園住宅區項目。監管局態度強硬，明確規定在停售令生效期間，開發商不得與任何新客戶簽署房屋或公寓的買賣合約，也嚴禁進行任何形式的預售活動。這意味著這些原本在市場上頗具知名度的建案，現在完全不能再賣出任何一戶。不過，為了避免引發已購客恐慌，當局也特別說明，針對那些已經簽約買房的民眾，太子集團仍必須依照原本的合約條款，繼續履行蓋房與交屋的義務，直到合約結束為止，不能以此為藉口擺爛。至於已經付清房款、開發商也履行完合約義務的屋主，則可以繼續向開發商申請辦理房屋或公寓的產權過戶手續。當局表示，將會與國土規劃和建設部進行跨部會協調，依法協助這些屋主完成產權登記及後續行政程序，保障消費者權益。據了解，太子集團在柬埔寨勢力龐大，業務版圖橫跨房地產開發及銀行金融等領域，此次創辦人出事，恐將對當地經濟圈造成不小衝擊。