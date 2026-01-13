我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周二（13）早盤下挫，包含美光在內等記憶體族群熄火，不過，AMD與英特爾受惠於超大型資料中心需求旺盛，股價走高。美股四大指數13日早盤，截止至台灣時間晚間11時15分，道瓊工業指數下跌346點或0.7%、那斯達克指數小跌53點或0.23%、標普 500 指數小跌19點或0.3%、費城半導體指數小漲57點或0.75%。個股部分，台積電ADR創下新天價，股價一度來到335美元，創下歷史新高，超微（AMD）股價早盤飆漲6%，英特爾也大漲6%；反觀輝達持續小跌，股價來到183美元，自去年11月以來，多半在180美元上下擺盪。根據CNBC報導，華爾街投行KeyBanc將英特爾和AMD評級上調至「增持」，目標價分別爲60美元和270美元，並指出兩家晶片製造商都受益於強勁的超大規模資料中心需求。分析師約翰(John Vinh)指出，由於資料中心需求旺盛，英特爾2026年的伺服器CPU基本上已售罄。有鑑於如此強勁的需求，公司正在考慮將平均售價提高10%至15%。美國勞工部勞工統計局（BLS）稍早公布，排除波動較大的食品與能源價格，去年12月核心消費者物價指數（CPI）年增2.6%，創4年來最低點，月增0.2%，雙雙低於經濟學家原先估計的2.8%和0.3%。