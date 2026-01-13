我是廣告 請繼續往下閱讀

台股「目標價破萬」的第一檔個股出現了。繼元大投顧才剛把信驊目標價喊到9500元，凱基投顧端出最新報告，直接把目標價一口氣原本的6890元拉升到10500元，並給出「增加持股」評等。凱基投顧在13日晚間的報告中說明，之所以敢大幅上修評價，核心來自三個變化。第一，是對2026至2027年美系雲端服務業者（CSP）在AI與通用型伺服器的需求看法轉趨樂觀，且對BMC晶片需求變得更明確、動能更強。第二個利多則是供應鏈突破。凱基指出，信驊的BMC晶片首度成功打入某家美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計將從該客戶的下一代產品開始出貨，產品型號為AST2700，被視為2027年新的成長引擎。第三，則是產業端的供應壓力有望鬆動。凱基認為，先前市場關注的BT載板供貨吃緊情況，接下來可望進一步緩解，有助於整體供應鏈運作更順，間接支撐出貨與獲利節奏。凱基對信驊的獲利預估，將2026年、2027年 EPS預估值分別上修14.3%、11.7%，並把 2026 年EPS拉高至157.46元，2027年EPS提升至209.98元。