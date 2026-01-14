我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數13日收盤下跌，道瓊工業指數收跌近400點，僅費城半導體指數上漲近1%，台積電ADR盤中一度飆出歷史新高後收盤小跌0.17%，收在331.14美元。道瓊工業指數收盤下跌398.21點或0.8%，收在49191.99點。標普500指數收盤下跌13.53點或0.19%，報6963.74點。那斯達克指數下跌24.03點或0.10%，報23709.87點。費城半導體指數上漲73.16點或0.95%，收在7,747.99點。台積電ADR盤中一度上漲到335美元的歷史新高，但收盤小跌0.56美元或0.17%，收在331.21美元。超微（AMD）收盤大漲6.39%，收在220.97美元。英特爾也收漲7.33%，收47.29美元。輝達收盤小漲0.47%，收在185.81美元。美國財經媒體CNBC報導，儘管摩根大通第四季營收和獲利超乎預期，但投資人仍拋售股票，股價下跌4.2%。該公司財務長暗示銀行可能會反對美國總統川普提出的「信用卡利率上限設定為10%」提議，消息帶動金融股下跌，高盛下跌1%、Mastercard下跌3.8%、Visa下跌4.5%，成當日表現最差的幾間公司。另外，12月消費者物價指數報告顯示，核心CPI上漲0.2%，同比上漲2.6%，低於道瓊經濟學家估計的0.3%和2.8%。12月份整體通膨率較上月上升0.3%，年化通膨率為2.7%，數據均與預測相符。CPI數據公佈幾天前，12月份的就業報告顯示勞動力市場略顯疲軟但仍保持穩定，這可能促使聯準會在本月稍後舉行的年內首次會議上暫緩降息。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期今年將降息兩次，每次降息25個基點，第一次將在6月進行。