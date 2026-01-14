我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Sa受到男友的影響最近愛上了爬山。（圖／IG@choisaaaa）

43歲香港女藝人阿Sa（蔡卓妍）日前出席活動時，被問及與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）的緋聞關係，她大方回應「把緋聞兩字拿掉」，等同正式認愛，公開承認這段姐弟戀。阿Sa坦言，兩人目前相處狀況十分穩定，消息曝光後立刻引發外界關注，粉絲紛紛送上祝福。阿Sa昨（13）日和Twins成員阿嬌（鍾欣潼）合體出席活動，當天不免被問到緋聞男友林俊賢（Elvis）相關問題，為此她開心回應：「你們可以把緋聞兩個字刪掉。」公開承認這段相差十歲的姐弟戀關係，同時她幸福兩人現在感情非常穩定，認為現在相處開心就是最重要的事。活動中，阿Sa也不避諱分享戀愛日常，透露受到男友影響，最近開始養成登山習慣，笑說「感覺變健康了」。至於是否因為熱戀期出現「幸福肥」，她則害羞回應：「是幸福，但胖不胖不告訴你」，甜蜜神情藏不住。阿Sa男友林俊賢目前是香港中環一間高級健身房的老闆，曾擔任藝人關智斌的私人教練，月收入可超過10萬港幣（約新台幣40萬元）。儘管經濟條件優渥，他本人行事低調，常被拍到搭乘大眾運輸、出入平價餐廳，而這段相差10歲的戀情後續發展，也備受外界關注。