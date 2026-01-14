我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇於今（14）日宣布，與聖路易紅雀完成交易，成功網羅明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），為球隊內野防線注入重量級戰力。根據交易內容，響尾蛇將送出22歲右投馬丁尼茲（Jack Martinez），並獲得紅雀部分現金補貼。響尾蛇在獲得亞瑞納多後也期望他能提升球隊的內野防守能力。亞瑞納多目前合約尚餘2年、總值4200萬美元，響尾蛇僅需負擔其中1100萬美元，其餘3100萬美元由紅雀承擔，另包含部分延遲支付款項。由於合約中附帶不得交易條款，亞瑞納多也為此同意放棄相關權利，促成這筆延宕近一年的交易案。2025年賽季亞瑞納多受到肩膀、背部與手部傷勢影響，僅出賽107場，打擊率.237、12轟、52分打點，攻擊數據明顯下滑。響尾蛇球團仍對其反彈能力深具信心，總管海森（Mike Hazen）表示，艾瑞納多能大幅提升內野防守，並對投手群產生正面影響，且鳳凰城球場條件有助於他找回進攻節奏。現年34歲的亞瑞納多，生涯前九季效力於洛磯，近五季則披上紅雀戰袍，是大聯盟現役最具代表性的防守型三壘手之一，累積10座金手套、8次入選明星賽，並曾三度奪下國聯全壘打王。2022年他繳出.293/.358/.533的亮眼成績，並在國聯MVP票選中名列第三。亞瑞納多預計將擔任先發三壘手，填補球隊去年交易蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）後的空缺，與游擊手佩多莫（Geraldo Perdomo）、二壘手馬提（Ketel Marte）組成穩固內野。響尾蛇並不期待他扛起全隊火力，而是融入卡洛爾（Corbin Carroll）、莫雷諾（Gabriel Moreno）等核心打線，共同衝擊季後賽。