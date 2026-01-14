美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）在2025年賽季因牛棚關鍵判斷失誤遭衛冕軍洛杉磯道奇淘汰的費城費城人，休賽季持續強化後援戰力。球團於今（14）日宣布與匹茲堡海盜完成交易，以小聯盟內野手羅雷托（Francisco Loreto）換回29歲右投舒加特（Chase Shugart），為牛棚再添一名可用之兵，加深深度。

舒加特是誰？有望加深費城人牛棚深度

舒加特上季效力海盜，共出賽35場，防禦率3.40，繳出5次中繼成功，31次三振、17次保送，被打擊率僅2成06，每局被上壘率1.11，四縫線速球均速94.8英哩，具備一定壓制力。不過外界普遍認為，他的定位更偏向牛棚深度選項，而非立即擔任主力角色。

40人名單已滿　費城人將跟明星外野手分道揚鑣？

這筆交易完成後，費城人40人名單正式額滿，意味著若球隊有意簽回捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）或追逐內野手小畢歇特（Bo Bichette），勢必得再進行人員調整。另據消息來源指出，球團與明星外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）雙方皆預期彼此將在春訓開始前分道揚鑣。

組成穩固牛棚戰力　舒加特還需要參與競爭

目前費城人牛棚已有6個名額相對穩固，包括終結者杜蘭（Jhoan Duran），以及右投鮑蘭（Jonathan Bowlan）、凱勒（Brad Keller）、柯克林（Orion Kerkering），左投阿瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks）。其中鮑蘭因已無小聯盟選項，更被視為勢必留在名單中的一員。

舒加特接下來也將與多名投手競逐剩餘2個牛棚席次，包括新加入的波普（Zach Pop）、規則五選秀選進的麥坎布利（Zach McCambley）、庫雷特（Yoniel Curet）、巴克斯（Tyler Backus），以及回鍋競爭的霍夫曼（Nolan Hoffman）、強森（Seth Johnson）與拉札爾（Max Lazar）。

