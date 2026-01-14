我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆一家甜點店近期推出「青提檸檬馬卡龍」，遭到網友質疑使用中國用語「青提」，應使用台灣民眾較熟悉的「綠葡萄」，甚至有網友私訊威脅「滾出台灣，我會讓你們開不下去」，店家則聲明沒有政治立場，單純青提2字就是好聽。對此，前立委蔡正元直言，漢族用支那語很正常，就像青鳥指的是青島東路上的鳥人，青島在中國！再者，高端疫苗的高端是不是中國用語？台語都說「高尚」。蔡正元昨上《大新聞大爆卦》指出，台灣怎麼會變成這樣？令人匪夷所思、不可思議！大家要不要清醒一下？譬如「青鳥」2字，用閩南語唸得出來嗎？青鳥都唸國語，沒聽過有人唸台語，所以這是不是也是「支語」？蔡正元更提到，他爺爺過去曾收過日本人贈送的東西，稱日本人為「支那族」。而的確，日本殖民統治時期，漢族通通稱為支那族，因為在日語裡面，這個比較容易理解。所以支那族不就應該講支那語嗎？蔡正元認為，青鳥想搞洗滌人心，已經到了匪夷所思的地步，青鳥一詞怎麼來的？青島東路的鳥人。從來沒聽過台灣有青島，青島在山東！取中國的地名，再說自己是中國地名的鳥人，該當何罪？另外，高端疫苗的高端2字是不是中國用語？台語都說「高尚」！