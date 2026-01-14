我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇於今（14）日與內野手伊瓦涅斯（Andy Ibáñez）簽下一紙一年、價值120萬美元（約為3600萬台幣）的合約，進一步補強內野深度。由於球隊40人名單已滿，道奇同時將剛撿來的內野手內野手費茲傑羅（Ryan Fitzgerald）指定讓渡，以騰出名單空間。32歲的伊瓦涅斯上季效力底特律老虎，主要守備位置為三壘，也曾在大聯盟生涯中輪流鎮守二壘、游擊及外野，具備高度守備彈性。2025年他在老虎出賽91場，打擊率2成39、OPS為0.653，期間也曾被下放至3A托利多調整。值得一提的是伊瓦涅斯生涯對左投表現出色，打擊率高達2成80、OPS達0.778，預期將在道奇扮演針對左投的戰術角色，填補二、三壘輪替空缺。雖然僅簽下一年合約，伊瓦涅斯目前服務年資為3年133天，仍具備未來仲裁資格，若能在道奇站穩腳步，雙方仍存在延續合作的空間。道奇新賽季的先發內野大致底定，一壘由弗里曼（Freddie Freeman）鎮守，三壘為芒西（Max Muncy），游擊則由貝茲（Mookie Betts）擔任，不過二壘開季人選仍存在變數。工具人艾德曼（Tommy Edman）原本被視為主要戰力，但因休季進行腳踝手術，春訓報到時間恐將延後，若影響開季出賽，伊瓦涅斯有望成為頂替的方案人選。被指定讓渡的費茲傑羅則是在上週五才由雙城讓渡名單中被道奇撿走，短短4天便遭移出40人名單。31歲的費茲傑羅去年大多待在3A聖保羅，繳出.277/.367/.469的三圍成績，並完成大聯盟初登場，24場比賽敲出9支安打。若順利通過讓渡程序，他仍有機會以非40人名單身分留在道奇體系，繼續擔任內野深度人選。