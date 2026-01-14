我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季效力日本職棒東北樂天金鷲的35歲王牌投手則本昂大，在休賽季行使海外自由球員（FA）資格、力拚挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，不過最新消息指出，他已決定暫別旅美夢，將重心轉回日本職棒市場。根據日媒《產經體育》報導，則本雖曾接獲美國職棒球團報價，但在審慎評估合約條件、角色定位與生涯規劃後，最終選擇留在日本發展。則本昂大於去年11月初正式行使海外FA權利，並公開表示希望以挑戰大聯盟作為首要目標。期間他也親赴加拿大多倫多，現場觀賞世界大賽第2戰，感受大聯盟舞台的氣氛，當時曾形容「國歌響起瞬間，全場熱度令人起雞皮疙瘩」。然而，隨著談判進程推進，則本在綜合考量年齡、出賽定位與實際條件後，決定不啟程赴美。報導指出，目前已有多支日職球隊向則本昂大提出報價，隨著各隊將於2月1日陸續展開春訓，不論是續留樂天金鷲，或轉戰其他球隊，則本昂大都可能在短期內做出最終決定，日本國內FA市場也因此升溫。則本昂大於2012年選秀會以第2指名加盟樂天，2013年菜鳥球季即繳出15勝佳績，勇奪太平洋聯盟新人王，並成為球隊奪下隊史首冠的重要功臣。他在先發時期曾締造連續5年三振王的紀錄，2017年更創下單季8場連續雙位數三振的日職新猷。2024年轉任終結者後，單季拿下32次救援成功，奪得洋聯救援王。上季則本昂大出賽56場，成績為3勝4敗、16次救援成功、10次中繼成功，防禦率3.05。生涯累積120勝、48次救援成功，是現役日職最具經驗與代表性的投手之一。隨著則本昂大正式回歸日本FA市場，後續動向勢必成為休賽季關注焦點。