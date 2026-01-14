我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，將對決國民黨參選人柯志恩。柯志恩說要與對手「君子之爭」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，這樣的期待過於天真，這場初選充分展現民進黨新潮流派系一貫的「狼性」作風，新潮流並不存在君子之爭，競爭方式勢必是你死我活的激烈對抗，柯志恩若仍堅持溫和路線，就回家吃自己，不用選了。吳子嘉13日在網路節目《董事長開講》中表示，綠委邱議瑩並非僅「差幾通電話」落敗，而是輸在民進黨中央黨部所設定的民調樣本母體，民進黨初選民調的設計與操作，講白了就是用來進行內部鬥爭，而非單純反映民意。吳子嘉進一步指出，新潮流派系不僅在高雄初選中擊敗英系，在彰化也由新潮流的陳素月勝過正國會的黃秀芳出線，顯示新潮流長期以來「整碗捧去」的作風。這種習性不僅用於黨內競爭，執政後也延續到對藍白陣營的策略，如同狼群般到處「吃掉」對手。他認為，新潮流在民進黨內一派獨大、掌握遊戲規則，只要是民進黨有勝算的縣市，幾乎都會由新潮流出手爭奪，並非健康的政黨生態，柯志恩也不用奢望，還要與新潮流君子之爭。