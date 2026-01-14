台北市南港區指標建案「華固天匯」，在15年前推出預售案，創造10天就完銷的紀錄，現在「華固天匯」屋齡已經13年，仍然展現其身價，最新實價登錄揭露，7樓戶以8894萬元賣出，換算單價每坪100萬元，這次轉手屋主帳面大賺3033萬元，漲幅高達51.7％，也是華固天匯中獲利最多的一戶。該交易也吸引網友討論，有網友感嘆，南港房價「真的是瘋了」。
屋主持有13年 賺進3033萬元
「華固天匯」2010年推出預售案，總戶數88戶，該地地主是台肥，其中華固分得40戶，當年華固在329檔期推出後，只花了10天就完銷，在當時引發話題，根據樂居網資料指出，華固天匯歷史最低價僅52.65萬元，目前平均成交價來到75.67萬元。
目前華固天匯屋齡已經13年，但房價隨著南港區發展水漲船高，該案屋主轉手都獲利不少，根據最近實價登錄，華固天匯7樓戶以8894萬元售出，該戶含車位權狀為96坪，拆出車位換算單價為每坪100萬元，當時屋主以每坪65萬元、總價5861萬元購入，等於屋主持有13年，帳面獲利3033萬元、漲幅高達51.7％。
房仲指生活機能佳、少有釋出 推升房價高漲
根據《ETtoday新聞雲》報導，中信房屋南港昆陽加盟店陳柏任表示，華固天匯位於經貿二路157巷，對面就是LaLaport商場，生活機能便利，這次釋出的7樓戶，景觀視野條件雖然較差，但社區少有釋出，每坪100萬元的成交價並不算貴。
有Mobile01論壇網友對此表示，20幾年前在南港找房，一坪20幾萬元已經算高了，結果現在新建案都是每坪百萬元起跳，民國92年有一戶南港國宅賣500萬元賣不掉，現在國宅都開價2000多萬，「真的是瘋了」；不過也有網友認為，南港擁有雙捷運、大型百貨、高速公路交流道、商辦等，賺錢是應該的。
資料來源：實價登錄、樂居網、Mobile01
我是廣告 請繼續往下閱讀
「華固天匯」2010年推出預售案，總戶數88戶，該地地主是台肥，其中華固分得40戶，當年華固在329檔期推出後，只花了10天就完銷，在當時引發話題，根據樂居網資料指出，華固天匯歷史最低價僅52.65萬元，目前平均成交價來到75.67萬元。
目前華固天匯屋齡已經13年，但房價隨著南港區發展水漲船高，該案屋主轉手都獲利不少，根據最近實價登錄，華固天匯7樓戶以8894萬元售出，該戶含車位權狀為96坪，拆出車位換算單價為每坪100萬元，當時屋主以每坪65萬元、總價5861萬元購入，等於屋主持有13年，帳面獲利3033萬元、漲幅高達51.7％。
根據《ETtoday新聞雲》報導，中信房屋南港昆陽加盟店陳柏任表示，華固天匯位於經貿二路157巷，對面就是LaLaport商場，生活機能便利，這次釋出的7樓戶，景觀視野條件雖然較差，但社區少有釋出，每坪100萬元的成交價並不算貴。
有Mobile01論壇網友對此表示，20幾年前在南港找房，一坪20幾萬元已經算高了，結果現在新建案都是每坪百萬元起跳，民國92年有一戶南港國宅賣500萬元賣不掉，現在國宅都開價2000多萬，「真的是瘋了」；不過也有網友認為，南港擁有雙捷運、大型百貨、高速公路交流道、商辦等，賺錢是應該的。
資料來源：實價登錄、樂居網、Mobile01