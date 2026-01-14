隨著央行祭出第七波信用管制及銀行房貸水位拉警報，2024年下半年全台房市瞬間降溫。然而，在這波「金龍風暴」下，台北市的房價版圖卻出現了驚人的「大洗牌」現象。根據中信房屋研展室彙整實價登錄數據，統計近一年台北市各行政區房價變化，結果顯示南港、內湖等「科技含金量」高的區域成為房價硬挺的關鍵，而信義、中山等傳統蛋黃區反而出現疲態。
科技紅利發威 南港內湖逆勢領漲
數據顯示，台北市房價表現最強勁的區域並非傳統的大安、信義區，而是由具備產業題材的南港區與內湖區拿下冠亞軍。南港區平均房價從每坪78.6萬元飆升至83.5萬元，年漲幅達6.2%，傲視全市；內湖區亦不遑多讓，以4.5%的年增幅緊追在後，均價來到75.1萬元。
中信房屋研展室副理莊思敏分析，這波漲勢明顯呈現「西弱東強」與「產業掛帥」的趨勢。南港受惠於「東區門戶計畫」，擁有高鐵、南港軟體園區、以及話題十足的輝達（NVIDIA）研發中心進駐，加上LaLaport商場開幕，龐大的就業人口轉化為剛性買盤，讓房價在打房聲浪中依然屹立不摇。同樣具備北士科與輝達總部題材的北投區，亦繳出3.4%的漲幅，顯示「跟著科技業買房」仍是市場顯學。
傳統強區回檔 信義中山量縮價修
相較於科技園區周邊的熱絡，台北市傳統精華區與成熟商圈則顯得黯淡。數據指出，交易熱區中山區房價年跌2.4%，大同區與信義區也分別出現1.2%與1.1%的跌幅。
莊思敏指出，這些區域房價基期本就極高，在政府嚴格控管房貸的政策下，高總價產品首當其衝。買方貸款難度增加，追價意願轉趨保守，導致交易量急凍，價格自然進入盤整修正期。這並非行情崩盤，而是市場在政策壓力下的合理回調。
後市展望：剛需為王 產業紅利成關鍵
展望未來房市，莊思敏認為，雖然市場波動難免，但台北市作為首善之都，擁有穩定的自住需求。未來房價表現將更趨兩極化，具備捷運優勢、都更潛力以及產業紅利支撐的區域，將是抗跌保值的首選；而缺乏題材支撐的高價區，短期內恐將持續面臨盤整壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，台北市房價表現最強勁的區域並非傳統的大安、信義區，而是由具備產業題材的南港區與內湖區拿下冠亞軍。南港區平均房價從每坪78.6萬元飆升至83.5萬元，年漲幅達6.2%，傲視全市；內湖區亦不遑多讓，以4.5%的年增幅緊追在後，均價來到75.1萬元。
傳統強區回檔 信義中山量縮價修
相較於科技園區周邊的熱絡，台北市傳統精華區與成熟商圈則顯得黯淡。數據指出，交易熱區中山區房價年跌2.4%，大同區與信義區也分別出現1.2%與1.1%的跌幅。
莊思敏指出，這些區域房價基期本就極高，在政府嚴格控管房貸的政策下，高總價產品首當其衝。買方貸款難度增加，追價意願轉趨保守，導致交易量急凍，價格自然進入盤整修正期。這並非行情崩盤，而是市場在政策壓力下的合理回調。
後市展望：剛需為王 產業紅利成關鍵
展望未來房市，莊思敏認為，雖然市場波動難免，但台北市作為首善之都，擁有穩定的自住需求。未來房價表現將更趨兩極化，具備捷運優勢、都更潛力以及產業紅利支撐的區域，將是抗跌保值的首選；而缺乏題材支撐的高價區，短期內恐將持續面臨盤整壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。