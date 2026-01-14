我是廣告 請繼續往下閱讀

科技紅利發威 南港內湖逆勢領漲

▲近一年台北市各區平均房價變化。（圖／中信房屋提供）

傳統強區回檔 信義中山量縮價修

後市展望：剛需為王 產業紅利成關鍵

隨著央行祭出第七波信用管制及銀行房貸水位拉警報，2024年下半年全台房市瞬間降溫。然而，在這波「金龍風暴」下，台北市的房價版圖卻出現了驚人的「大洗牌」現象。根據中信房屋研展室彙整實價登錄數據，統計近一年台北市各行政區房價變化，結果顯示南港、內湖等「科技含金量」高的區域成為房價硬挺的關鍵，而信義、中山等傳統蛋黃區反而出現疲態。數據顯示，台北市房價表現最強勁的區域並非傳統的大安、信義區，而是由具備產業題材的南港區與內湖區拿下冠亞軍。，傲視全市；內湖區亦不遑多讓，以4.5%的年增幅緊追在後，均價來到75.1萬元。中信房屋研展室副理莊思敏分析，這波漲勢明顯呈現「西弱東強」與「產業掛帥」的趨勢。南港受惠於「東區門戶計畫」，擁有高鐵、南港軟體園區、以及話題十足的，讓房價在打房聲浪中依然屹立不摇。同樣具備相較於科技園區周邊的熱絡，台北市傳統精華區與成熟商圈則顯得黯淡。數據指出，交易熱區中山區房價年跌2.4%，莊思敏指出，這些區域房價基期本就極高，在政府嚴格控管房貸的政策下，高總價產品首當其衝。展望未來房市，莊思敏認為，雖然市場波動難免，但台北市作為首善之都，擁有穩定的自住需求。未來房價表現將更趨兩極化，具備捷運優勢、都更潛力以及產業紅利支撐的區域，將是抗跌保值的首選；而