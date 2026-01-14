我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正案，規定參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。不過最近兩次憲法法庭判決，都只有5名大法官參與，釋憲的效力也引發爭議。一名前大法官投書《聯合報》，拜託5位大法官給法官做個好榜樣。律師葉慶元對此感嘆，恐怕講了也是白講。葉慶元引用該文，我國《憲法》第175條第一項明明規定：「本《憲法》規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，向來大法官解釋的可決人數，不論是先前的《司法院大法官會議法》、《司法院大法官審理案件法》，乃至現行的《憲法訴訟法》，都依此設有明文。該文說，目前大法官現有總額共計八人，三位大法官具有睿知，既有不同的意見，則拒絕參與評議，毋寧是彼等當然之舉。如果他們也參與評議，判決就成立了。大法官要使「判決」成立有效，要嘛就說服其中一人參與評議，要嘛就以拖代變，豈可逕行「公布」不成立的判決，豈不貽笑方家！