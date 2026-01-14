一月最新手搖飲料優惠來了！CoCo都可表示，今（14）日周三好友日，大杯莓好雙果茶第2杯10元；全台門市天天果咖買一送一、2杯99元常態優惠，爽喝珍奶、生椰拿鐵等五大優惠一次整理！茶湯會表示，每周三會員日5款手搖飲料9折優惠。
CoCo都可：買一送一！珍奶、生椰拿鐵5大手搖飲料優惠
最強手搖飲料優惠霸主，CoCo都可又放送快樂水好康。一月5大優惠一次整理：
◾️今莓好雙果茶第2杯10元！1月14日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯10元！2杯只要80元、平均一杯40元滿足咀嚼控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️全台門市「2杯99元」！2026常態優惠菜單曝光，包括：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，全部都可以任選「2杯99元」自由搭配。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
周一49元健康日！超級星期一臨櫃限定「高原酪梨奶昔杯杯M」特價49元！提醒大家，優惠不併用；商場、外島及部分門市不適用，依現場公告為主。
◾️天天果咖買一送一、周二咖啡日半價優惠！跨足咖啡市場表現亮眼，CoCo都可推出超值咖啡優惠，天天果咖日享「職人美式、果咖美式買一送一」！
周二咖啡日爽喝美式／果咖／生椰拿鐵都「買一送一」！
提醒大家，活動優惠以原價計，同價位買一送一，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
◾️「CoCo買一送一」外送優惠！即日起至2月4日，foodpanda開喝大杯「莓好雙果茶、生椰職人拿鐵買一送一」外送優惠。
整個一月CoCo都可超多手搖飲料優惠，天天爽喝不同款、根本喝不膩，快把這篇存下來，無限爽喝快樂水。
茶湯會：周三會員日「9折優惠」爽喝5大手搖飲料！
茶湯會表示，2026年一月每周三會員日優惠開喝，手機註冊成為茶湯會數位會員，可享蕎麥四季春、草莓翡翠珍珠奶綠、香柚鐵觀音、燕麥紅茶拿鐵、厚普洱奶茶／珍珠5大指定飲品「9折優惠」！詳細內容請查看官網。
資料來源：CoCo都可、茶湯會、CoCo官方LINE、都可訂
茶湯會表示，2026年一月每周三會員日優惠開喝，手機註冊成為茶湯會數位會員，可享蕎麥四季春、草莓翡翠珍珠奶綠、香柚鐵觀音、燕麥紅茶拿鐵、厚普洱奶茶／珍珠5大指定飲品「9折優惠」！詳細內容請查看官網。
