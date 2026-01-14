我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張之臻誇周杰倫球技了得。（圖／翻攝自微博）

周杰倫今（14）日台灣時間下午4點30分，將登上澳洲網球公開賽舞台，參加特別賽事「一球致勝」，立刻引來粉絲討論，許多人好奇周杰倫的球技究竟如何？曾在2024奧運中拿下銀牌的中國好手張之臻透露，周杰倫才學一年多能打到這樣算非常不錯，而節目也公開周杰倫打球畫面，有網友笑稱周董的發球簡直是「發如雪」，歪樓大玩諧音哏。周杰倫曾和張之臻一同上綜藝節目，張之臻說之前打完澳大利亞網球公開賽時，有看到周杰倫在那個場地練球，對於他的球技，張之臻吐露，「應該練3年以上吧，已經打得非常好。」阿Ken在一旁說，「還真沒有，他實際沒打那麼久，差不多一年。」把周杰倫哄得笑容滿面。周杰倫也和張之臻上演友誼賽，沒想到張之臻發的旋球他都接到，張之臻感嘆，「這已經非常不錯，帶旋的球他還能接到好多個，得有來有回，我是非常驚訝。」不過周杰倫打球時整個人有起飛的感覺，姿勢非常奔放，讓Threads上有人喊，「周董這發如雪啊」、「姿勢一百」。周杰倫參與的《一球制勝》並非傳統完整比賽，而是採用「一顆球定勝負」的淘汰制表演賽，強調臨場反應、心理素質與明星魅力，讓非職業選手也能與職業好手同場較勁。根據官方公布資訊，周杰倫預計於，在澳網最具代表性的主場羅德拉沃球場登場，該場地過去曾見證無數經典決賽，如今迎來華語天王亮相，自然成為全球粉絲焦點。