國民黨籍、在地方六連霸的高雄市議員陳玫娟今（14）日遭《鏡週刊》踢爆，繼近期疑似支票跳票2000萬後，又疑似簽賭六合彩輸錢卻賴帳。不過，陳玫娟本人回應，欠賭債的不是她，她的帳戶一直都是借人使用，如今她也莫名其妙。《鏡週刊》今指出，高雄一名六合彩組頭指控，和她合作的小組頭王姓婦人長期替賭客簽賭，2人自去年8月合作起，王婦都準時結算，有時1天賭金可以到40萬元。然而，去年11月時，王婦欠下70多萬賭債，卻一度消失找不到人。報導指出，去年9月的時候，王婦曾秀出戶名為「陳玫娟」的存摺，要求組頭把彩金分批匯到陳玫娟該帳戶，直言這個戶頭就是議員陳玫娟本人的戶頭，更自爆和陳玫娟有20幾年的好交情。根據報導，直到11月份，王婦開始沒有按時匯款，組頭多次找到王家討債，王婦除了出言恐嚇，還強調自己跟議員非常熟，要請議員找警察處理，讓組頭認為王婦欠錢想賴帳，於是找上陳玫娟，希望她出面處理，陳玫娟卻撇得一乾二淨。該組頭表示，陳玫娟聲稱，她和王婦之所以會有金錢往來，是因王婦多年前買房時，找她「借名登記」辦房貸，所以她的存摺、印章才會全部交由王婦打理。不過，組頭對此說法感到懷疑，認為太不合理，質疑賭債背後和陳玫娟也有關，陳玫娟卻想甩鍋給王婦。針對相關指控，陳玫娟否認表示，她不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，自己當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。陳玫娟表示，王婦當初一直拜託她，她勉強答應，雙方簽了一份「借名登記」的證明，約定5年後將房產過戶給王家人，她才將銀行存摺、印章交給王婦打理。後來房子依約過戶，王家如果重辦房貸的條件並不好，導致至今房貸帳面上仍是陳玫娟在揹，但實際繳款人是王婦。陳玫娟提到，她前陣子還接到銀行催繳電話，王婦對此向她表示，打算賣房、還清房貸，要她不用擔心，沒想到組頭卻突然找她討賭債，她感到一頭霧水，強調帳戶都是王婦在使用。