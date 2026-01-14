我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季內部動盪，曾經備受期待的潛力側翼庫明加(Jonathan Kuminga)再度遭到教練團「冷凍」，交易傳聞甚囂塵上。根據最新消息指出，急需補強側翼戰力的洛杉磯湖人已成為潛在的下家，且早在去年休賽季期間，湖人就曾對這位體能勁爆的前鋒展現高度興趣。本季湖人組成了唐西奇(Luka Doncic)與詹姆斯(LeBron James)的夢幻連線，但戰績卻始終未達預期高度。球評分析，球隊缺乏優質的「3D球員」(三分+防守)來為兩大持球核心拉開空間並分擔防守壓力，是目前最大的罩門。資深NBA記者費雪(Jake Fischer)爆料，在側翼市場極度匱乏的現況下，湖人高層始終密切關注庫明加的動態。「據消息人士透露，早在去年夏天的受限自由球員市場僵持期，湖人就曾致電勇士詢問交易庫明加的可能性。」如今隨著庫明加在勇士體系中逐漸邊緣化，湖人出手的機會大增。雖然庫明加並非完美的3D球員，投射穩定性仍有待加強，但他的合約結構對湖人來說極具吸引力。庫明加在休賽季與勇士簽下了一份2年4800萬美元(約新台幣15.5億元)的續約，重點在於第二年為「球隊選擇權」(Team Option)。美媒分析，這筆交易對湖人來說是「低風險高回報」的投資。若交易成真，這半個賽季將成為庫明加的「試用期」，若他能融入詹皇與唐西奇的體系，湖人便獲得了一名年輕猛將；若磨合不順，球隊在季末可以直接拒絕執行球隊選擇權，屆時將能釋放出大量薪資空間，為2026年夏天的操作保留極大彈性。對於正處於爭冠與未來資產拉鋸戰的湖人而言，庫明加或許是目前市場上最符合「進可攻、退可守」戰略目標的補強人選。