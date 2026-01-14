我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約時報（New York Times）報導，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。立法院副院長江啟臣指出，若報導屬實，代表台灣早已失了先機，自去年8月7日美國宣布對台關稅20%的疊加關稅，迄今已過了5個月，政府錯過了「搶救黃金期」，不少企業早已退場甚至說是陣亡，而苦撐至今的業者，面對既有市場也早已被對手搶佔，前景仍是堪憂。江啟臣說，若台美談判真達成如媒體報導的結果，那只是結束產業對「不確定性」造成的憂慮。而今若沒有獲得更優惠的稅率，代表台灣產業要重返市場勢必更加吃力，政府如何把握時機，協助產業轉型升級，重塑國際競爭力，恐怕是當務之急。江啟臣說，若台積電被要求在美新增五座先進晶圓廠也是談判結果，顯見其在全球供應鏈中仍有不可替代的地位，美國基於國家利益用台積電換關稅，但台灣不是只有台積電，相關產業未來要何去何從，未來的護國群山又在哪裡，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早佈局的國家議題。