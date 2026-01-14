我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曼菲斯灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）確立以年輕球員為主的重建方針，「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）已取代莫蘭特成為更衣室領袖，昔日的曼菲斯少主時代恐將畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）

曼菲斯灰熊為何終於走到這一步，從多年來的非賣品到如今急於交易當家控衛莫蘭特（Ja Morant），我們必須回頭審視這段關係裂痕的起點。去年4月，當灰熊在季後賽首輪慘遭橫掃後的24小時內，總經理克萊曼（Zach Kleiman）對那個不如意的賽季做出了直率的剖析。他當時告訴記者：「48勝？拿個老八種子？誰在乎？這不夠好...我們離目標還很遠。」然而，五個月後的媒體日，克萊曼的語氣變了，在字裡行間，優先順序已悄然轉移。他熱情地談論著年輕球員、資產與靈活性，簡單來說，那是克萊曼給以莫蘭特與傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）為首的陣容最後一次機會。事實上，灰熊在去年夏天交易走班恩（Desmond Bane），拆散了這個合作5年卻僅換來9場季後賽勝利的核心陣容，就已是承認現有架構失敗的大膽舉動。隨後，傑克森獲得了5年2.4億美元的頂薪續約，而同樣具備續約資格的莫蘭特卻空手而回。取而代之的是，球團找來了新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo），期望他能做到前任教練詹金斯（Taylor Jenkins）做不到的事，徹底解放並導正這位26歲的球星。如今，2025-26賽季已過半，克萊曼上次公開露面也已是3個月前的事了。這段期間發生的一切，讓球團認清了一個多面向的事實，試圖同時兼顧贏球與重建的「兩條時間線」策略窒礙難行；灰熊在西區的層級已然掉隊；以及最重要的他們終於願意與莫蘭特分道揚鑣。這不僅僅是莫蘭特的錯。灰熊目前排在西區第10，勝率低於五成8場，近8戰輸掉6場。但考慮到這支球隊的建隊希望曾如此緊密地與莫蘭特綁定，如今雙方的關係降至冰點，對比陣中年輕球員的成長，讓「移除莫蘭特」這個選項變得更加順理成章。這位前年度最佳新秀與最佳進步獎得主，本季因小腿與腳踝傷勢僅出賽18場。更糟的是，當他披掛上陣時，灰熊僅繳出6勝12敗的慘澹戰績。即便搭配了一位崇尚大量擋拆體系的教練，莫蘭特的進攻效率依然下滑。加上他公開表達的不滿以及最終導致的球隊禁賽，這些訊號都已無法忽視。球隊內部的領導階層也發生了微妙的變化。在理想世界裡，莫蘭特作為四分衛，理應是灰熊場內外的情感領袖。但據消息人士透露，自從他在曼菲斯多次因場外風波遭到禁賽後，這也是雙方爭執的癥結點，傑克森（Jaren Jackson Jr.）已崛起成為球隊的發聲領袖，莫蘭特與球團的關係再也回不去了。下一站哪裡？詭譎的交易市場既然雙方都已認清分手的方向，現在的問題是該怎麼分手？莫蘭特的交易價值因控衛市場的渾沌而變得撲朔迷離。灰熊的目標與近期將崔楊（Trae Young）送到華盛頓巫師換回CJ·麥凱倫（CJ McCollum）到期合約的亞特蘭大老鷹略有不同。據消息指出，鑑於考沃德（Cedric Coward）、伊迪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）與史賓瑟（Cam Spencer）等年輕球員的產出，灰熊渴望徹底轉向年輕化。甚至有競爭對手高層認為，一旦莫蘭特被交易，即使灰熊堅稱傑克森是未來核心，他也可能成為下一張倒下的骨牌。明尼蘇達灰狼曾在季初詢問過報價，邁阿密熱火在羅齊爾（Terry Rozier）缺陣下也在關注局勢，但全聯盟的薪資靈活性有限，莫蘭特本季3940萬美元以及未來兩年8600萬美元的合約是巨大的路障。以灰狼為例，雖然里德（Naz Reid）、曼菲斯會張開雙臂歡迎回歸的康利（Mike Conley）、狄林罕（Rob Dillingham）與夏農（Terrence Shannon Jr.）的組合在薪資條例上可行，但身為第一層土豪線（First Apron）球隊，為了這位傷病纏身的後衛掏空板凳深度，即便他能與艾德華茲（Anthony Edwards）聯手，但恐不是明智之舉。另一個被高層視為黑馬的是目前東區第4的多倫多暴龍。傳聞暴龍對合計領走6000萬美元的奎克利（Immanuel Quickley）與RJ·巴雷特（RJ Barrett）感到後悔，這讓他們處於一種尷尬的境地。暴龍或許會探索升級陣容，並可能受益於莫蘭特的侵略性。但奎克利加上波伊爾斯（Collin-Murray Boyles）與阿巴吉（Ochai Agbaji）的包裹，足夠讓克萊曼扣下板機嗎？更殘酷的問題是，現在的莫蘭特還值這麼多嗎？在2月5日交易大限前，這些圍繞著莫蘭特的流言將反覆浮上檯面。今天的灰熊不是一支好球隊，短期內恐怕也不會是一支強隊。但與莫蘭特分手，讓彼此獲得重新開始的機會，似乎已是這條路上最合乎邏輯、也最必要的選擇。