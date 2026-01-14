全台瘋搶便宜櫻桃！受惠於智利櫻桃盛產與海運到貨，全聯櫻桃與傳統市場近期祭出流血價，引發婆媽掃貨潮。但搶到便宜別高興太早，雖然櫻桃價格甜，清洗方式卻暗藏玄機。許多民眾習慣用鹽水浸泡消毒，毒理專家卻示警，這「1個動作」反而恐讓農藥殘留滲入果肉吃下肚！到底該怎麼洗？如何做櫻桃保存才不會爛？專家曝正解。
批發價暴跌3成！中部驚見「153元」破盤價
根據市場最新行情，這波「櫻桃自由」的推手正是智利。由於該國產量刷新紀錄，出口總量預計達65.5萬噸，海運大量到貨大幅壓低了運輸成本。目前市場平均批發價已從每台斤300元高點，下殺至199元左右，跌幅高達30%。
這波降價潮更出現有趣的「南北差異」。據了解，北部市場每台斤行情約在169元上下，但中部傳統市場價格更殺，出現4.5台斤整盒裝僅賣690元的破盤價，換算下來每台斤只要153元，吸引大批婆媽瘋搶，直呼：「比國產水果還划算！」
全聯、電商殺紅眼 網友嗨喊：趁現在買
不只傳統市場殺價取量，零售通路也加入戰局。實際走訪全聯福利中心與其電商平台，智利櫻桃1.8kg禮盒組下殺至891元，小時達300g小資包裝下殺129元；社群平台上也有不少網友分享，在全聯門市看到一盒特價279元的甜甜價，顯示通路端正積極去化庫存，消費者撿便宜正是時候。
洗錯恐吞毒！專家喊：絕對別用鹽水
毒理學專家招名威曾多次呼籲，清洗時「絕對不要用鹽水」浸泡。原因在於鹽水會改變滲透壓，反而可能讓附著在表皮的水溶性農藥更容易「滲透」進果肉裡，讓你把農藥殘留吃下肚。
最安全的清洗方式：
1.將櫻桃放入盆中，用「細小的流動清水」沖洗10至15分鐘。
2.吃之前再摘掉蒂頭，就能吃得安心。
買多怕爛？廚房紙巾是救星
搞定清洗後，櫻桃保存也是大難題。櫻桃便宜了，但一次買整箱怕吃不完爛掉怎麼辦？針對櫻桃保存，專營進口水果、批發團購的「芯鮮果精緻水果」在官網分享指出，櫻桃最怕水氣與脫水，民眾買回家後切勿直接整袋塞冰箱。
正確做法是：
1. 保持乾燥：千萬不要先清洗，碰水後的櫻桃極易發霉。
2. 關鍵一招：在保鮮盒底部鋪上一層「乾燥廚房紙巾」，這能吸收多餘水氣，防止受潮腐爛。
3. 避免脫水：放入冰箱冷藏層時務必蓋上蓋子或封保鮮膜，避免冷風直吹導致果皮皺縮。
資料來源：芯鮮果精緻水果、招名威
