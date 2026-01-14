我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全台目前已啟動「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫，包含中華郵政公司在內，共有6家金融機構、500多台ATM加入行列。（示意圖／記者許若茵攝）

▲全台現有ATM約3萬多台，其中防詐ATM僅500多台，占比約1％出頭，防詐ATM也皆會張貼相關告示，避免民眾誤會。（圖／記者陳明安攝）

▲當ATM發出警示音時，民眾只要短暫取下口罩或遮蔽物、露出全臉，即可繼續操作。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫預計持續至今年6月底，金管會將於7月全面檢討防詐成效與民眾反應，再評估是否擴大推廣至全台金融機構。（圖／NOWNEWS資料照）

為強化防詐作為，金管會昨（13）日宣布推動「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫，目前包含中華郵政在內，以及中國信託銀行、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行及合作金庫，共6家金融機構、逾500台ATM加入測試。民眾若在提款時配戴口罩、墨鏡或安全帽，ATM將發出警示音，提醒露出全臉以利辨識，但不會直接拒絕提款。金管會表示，實測後確實降低車手提領次數。試辦將持續至6月底，7月再依防詐成效與民眾反應，評估是否全面推廣。為防堵詐騙集團車手提領贓款，金管會銀行局副局長王允中13日指出，目前已啟動「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫，包含中華郵政公司在內，共有6家金融機構、500多台ATM加入行列。未來民眾若在提款時配戴口罩、墨鏡或安全帽，系統將發出警示音，提醒使用者露出臉部，以利系統辨識身分。目前參與試行的銀行共有5家，包括中國信託銀行、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行及合作金庫，再加上台南市政府與中華郵政合作，合計6家金融機構投入試辦。王允中說明，推動ATM「不遮臉」機制，主要是應內政部警政署建議。警方觀察發現，車手多半在提款時刻意遮掩臉部，增加蒐證與查緝難度，因此建議金融體系導入相關提醒措施，從源頭降低詐騙得手機率。全台現有ATM約3萬多台，其中防詐ATM僅500多台，占比約1％出頭。王允中透露，仍有其他銀行表達參與意願，但各家採用的臉部辨識方式與警示音設計皆不相同，相關細節不會對外公開，以免被車手研究破解。王允中表示，現階段防詐ATM僅採「警示提醒」模式，暫不會因遮臉就直接拒絕提款，後續配套仍在評估中。當ATM發出警示音時，民眾只要短暫取下口罩或遮蔽物、露出全臉，即可繼續操作。為避免民眾誤會，設有警示音功能的ATM機台，皆會張貼相關告示，提醒提款時需露出臉部，降低突發聲響帶來的困惑。不過，此措施也引發部分「擾民」疑慮。有銀行業者指出，若全面強制執行，實務上恐有困難，例如設於醫院內的ATM，本就有不少民眾為防疫配戴口罩；流感季或寒流期間，戴口罩、帽子保暖也屬常態，若要求一律取下，恐引發反彈。因此金管會目前定位為「鼓勵性質」，由各銀行依場域特性自行調整，兼顧防詐與便利。王允中透露，依台南市政府與郵政公司先前合作經驗，有設置警示音的ATM，確實出現車手提領次數明顯下降，顯示措施具有一定防詐效果。以第一銀行為例，已透過地理資訊分析掌握多處高風險ATM熱點，並依風險程度部署不同防護機制，結合AI臉部辨識技術，協助辨識可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻案件數與金額，較前一年同期提升近60％。目前各家銀行的人臉辨識技術與警示音量設定不完全相同，這項試辦計畫預計持續至今年6月底，金管會將於7月全面檢討防詐成效與民眾反應，再評估是否擴大推廣至全台金融機構。