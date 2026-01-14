我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）本屆最受矚目的創新賽事「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，將於今日（14日）台灣時間下午16:30在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）登場。除了早前宣布參賽的華語天王周杰倫（Jay Chou）外，台灣女單選手葛藍喬安娜（Joanna Garland）今日稍早在資格賽中連取兩勝，順利取得最終決賽席次，將與世界名將共同角逐高達1000000澳幣（約2120萬新台幣）的冠軍獎金。本週對台灣網壇而言可說是悲喜交加。在澳網會外賽部分，台將遭遇嚴峻挑戰，許育修、曾俊欣及女將葛藍喬安娜均不幸於首輪止步，代表台將在會外賽全軍覆沒。其中，剛在坎培拉女網賽奪冠、世界排名升至新高117名的葛藍喬安娜，雖因傷勢困擾在會外賽首輪敗給烏克蘭選手，但她隨即在「一分大滿貫」活動中找回狀態。葛藍喬安娜在週二連過兩關後，今日稍早於基亞球場（Kia Arena）再度連勝兩場，成功從激烈的資格賽中脫穎而出，將與艾卡拉茲（Alcaraz）、辛納（Sinner）、斯威雅蒂（Swiatek）等世界頂尖球星同台競技，成為決賽名單中唯一的台灣職業選手。另一大焦點則是受邀參賽的樂壇天王周杰倫。周董不僅是首度以球員身分踏上大滿貫賽場，更在社群媒體上展現公益愛心，霸氣宣告若能奪下這筆「百萬澳幣」獎金，將會全數捐出做公益。這場由48位職業與業餘球員共襄盛舉的盛會，透過「猜拳定發球、一分定勝負」的殘酷賽制，讓業餘球員與名人也有機會在世界頂級球場改寫人生。