教育部去年底宣布加發行政工作獎金，每月多1,000至2,000元；台北市教育局也加碼，提升中小學（含特教學校）兼任行政教師的行政工作獎金，未來台北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1,000至3,000元的行政獎金，最高每月可領5,000元。台北市蔣萬安市長繼115年1月6日宣布「教育革新三箭」政策後，昨（13）日在市政會議上再裁示，秉持「行政穩，教學優；待遇增，人才留」的理念，將加碼提升中小學（含特教學校）兼任行政教師之行政工作獎金，台北市將在教育部原訂的基準之上，依學校規模及行政職務輕重，額外再提出有感加碼。未來臺北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1,000至3,000元的行政獎金，最高每月可領5,000元，並追溯至114年9月起計算。蔣萬安並要求教育局盡速函報教育部轉請行政院核定，以求政策盡速上路，俾期穩定校園運作，讓教育回歸教學本位。蔣萬安表示強調，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，為解決學校現場的困境與痛點，經過審慎評估與財政盤點，積極主動提出「台北版有感加碼」，並請教育局盡速函報教育部轉請行政院核定，展現市府作為學校最強後盾的決心。教育局表示，此次行政工作獎金的加碼方案，是針對公立中小學兼任行政之教師，依照不同職務責任輕重及學校規模進行階梯式加碼，在教育部原訂每月1,000至2,000元的基礎上，校長每月再加發3,000元、處室主任每月再加發2,000元、組長每月再加發1,000元，預計嘉惠本市4,313名兼任行政教師，並追溯至114年9月起計算。教育局將盡速函報教育部轉請行政院核定後實施。教育部日前加碼為，依教育階段、組織層級、學校規模及兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價，依照三級發放，每月1,000元至2,000元不等的行政工作獎金。第一級為班級數50班以上的學校校長2000元；第二級是班級數50班以上的學校處、室主任、組長、科主任1500元；第三級是未達50班的學校校長、處、室主任、組長、科主任、高中副校長及國中副組長1000元。