台北市市政會議上週拍板啟動「教育革新3箭」，台北市長蔣萬安同時宣布將讓中小學營養午餐全面免費，他昨（13）日再宣布，台北市將實質提升公立中小學（含特教學校）兼任行政教師獎金，採行「預算規模最高」方案，在教育部原方案基礎上，額外提出「有感加碼」。蔣萬安昨在會議上宣布，教育革新3箭就是要讓教育回歸教學的本位，照顧老師的尊嚴，而學校現場最關鍵的一塊新政拼圖，就是實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金，貫徹「行政穩、教學優、待遇增、人才留」。蔣萬安提到，我們都知道學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，兼任行政的老師們寒暑假全年無休在處理學校繁雜的行政業務，校安通報和學生事務等，責任重、風險高，但實質的加給卻與付出不成比例。蔣萬安指出，台北市政府是一個勇於承擔的團隊，我們發現問題，就要面對，就要解決。教育是百年大計，不能只看現在，更要看長遠的未來。也因此，針對教育部預定修訂的公立學校教師獎金發給辦法所提到的行政工作獎金，我們參考了中央基準，但台北市不只要做，而且要做到最好、做到位。蔣萬安宣布，台北市將採行預算規模最高的方案，在教育部原定方案的基礎上，依照職務責任輕重，額外再提出有感的加碼，並且將追溯至114年9月，讓我們對校園、學校兼任行政的老師們給予最大的支持，比教育部原定方案加發經費。校長每月再加發3,000元，處室主任每月再加發2,000元，組長每月再加發1,000元。蔣萬安表示，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有的尊嚴以及回報，也讓資深有經驗的老師願意留在行政體系來傳承經驗，這才是穩定校園發展的長久之計。