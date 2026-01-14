我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著台灣逐步邁入超高齡社會，如何同時「活得更久」和「活得更好」已成為當前最關鍵的社會課題。星展基金會今（14）日攜手《天下雜誌》銀天下頻道發布《2026 無齡社會白皮書》，揭示高齡準備3大挑戰，台灣的問題不是「老得太快」，而是「出現結構落差」，女性「不健康存活年數」達8.57年，高於男性的6.96年，且失能、憂鬱與孤獨比率皆較高。同時，財務焦慮，正在成為台灣高齡化最具破壞力的「隱形壓力源」， 「想工作」與「能工作」之間，存在制度落差，呼籲社會各界打破年齡標籤，重新定義長壽時代的社會韌性與競爭力。白皮書顯示，台灣在「健康餘命」的國際排名表現亮眼，然一旦交叉檢視「平均壽命 」、「不健康存活年數」、 「性別差異」等，便浮現結構性警訊，揭示台灣高齡化正在加速，卻未同步擴張高品質、有尊嚴的生活。特別是女性，雖更長壽，但「不健康存活年數」達8.57年，高於男性的6.96年，且失能、憂鬱與孤獨比率皆較高。白皮書呼籲為縮短平均壽命跟不健康存活年數的落差，亟需提早儲備肌力，養成運動習慣，並強化社會連結與幸福感；此外，高齡政策若只追求平均指標的改善，將低估特定族群的真實風險。白皮書指出，台灣人均GDP成長不差，卻未能轉化為中高齡族群的安全感。 50 歲以上族群中，有高達 75% 自覺「財務僅能勉強度日」，明顯高於新加坡的 43%，顯示宏觀經濟表現與個人老後安心之間存在斷層。研究亦指出，多數受訪者預估高齡生活需準備至少 1,321 萬新台幣，但受限於收入限制（54.1%）、不懂如何規劃高齡財務需求（34.0%），即便已意識到老後風險，仍遲未展開規劃，進而造成潛在壓力。更值得警惕的是，民眾最擔心的並非退休本身，而是醫療、長照與突發事件帶來的財務失控風險，顯示高齡焦慮並非「怕不工作」，而是「怕不可控」，這也是金融體系、保險設計、社會安全網和政府必須共同回應的核心命題。調查亦發現，「勞動參與」是台灣相對最弱的一環，台灣55歲後的勞參率急遽下滑，65歲以上更降至不到10%，不僅遠低於新加坡與日韓，也反映中高齡勞動力被過早排除在職場之外，進一步衝擊個人財務韌性。此外，77% 尚未退休者希望在退休後，持續以兼職或彈性形式工作，首要動機並非金錢，而是維持活力、避免與社會脫節；然而，實際退休後能實現者僅約1/4，這揭示一個重要現象，除了世代差異，台灣並不缺乏高齡勞動意願，而是缺乏「為長壽而設計的工作型態」。研究亦指出，若能有效提升中高齡勞參率，除了可緩解產業缺工，亦有助於延緩長者認知退化，對個人與社會皆具正向效益。星展銀行（台灣）總經理黃思翰認為，及早行動是轉化高齡焦慮為安心保障的唯一關鍵，退休準備絕不能等到65歲才開始。隨著壽命延長，面對長達20至30年的退休後生活，愈早啟動規劃，愈能發揮「時間複利」的巨大效益，即便初期投入的資金規模較小，透過長線累積也能產出可觀回報。此外，調查指出，台灣有近8成民眾過度依賴「投資理財」作為達成退休財務目標的路徑，這背後潛藏著市場波動與資產配置不均的極大風險，應主動尋求如銀行等專業金融機構的理財意見，建立周全的財務防護網。黃思翰強調，「邁向無齡社會，不是單一機構或政策可以完成的任務，而是一場需要政府、企業、社區與個人共同參與的長期轉型」，作為台灣少數長期且系統性回應高齡化議題的外商銀行，星展以更前瞻的視角重新定義老化，陪伴台灣打造一個能及早準備、安心變老的無齡社會，讓長壽不只是個人福祉，更成為亞洲社會可持續發展的關鍵力量。《2026 無齡社會白皮書》也提出7項行動方案，包括釐清政策目標願景，整合資源推動無齡轉型；彌平健康不平等，深入理解性別與年齡落差，縮短不健康存活年數；縮減跨世代數位落差，確保高齡者能確實運用數位科技。