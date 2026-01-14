華語樂壇天王周杰倫即將在台灣時間今（14）日下午4點30分，在澳洲網球公開賽的羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）進行「One Point Slam 一球制勝」表演賽。為了目睹天王在網球場上的英姿，許多粉絲已準備好守在螢幕前，目前可選擇 Hami Video或是 愛爾達體育付費訂閱收看，一日球迷們該如何透過 Hami Video 選擇最划算的方案觀看？《NOWnews今日新聞》為讀者整理訂閱攻略。
周杰倫此次跨界參賽話題性十足，他更霸氣承諾若奪冠將捐出 119.5 萬美金，約 3525萬元新台幣獎金做公益。周杰倫本人也轉發澳網貼文幽默表示：「因為只有一分，也有可能我連球都碰不到就出局了！」更笑稱自己若能選擇一定會選發球：「至少可以碰到球。」
Hami Video 方案怎麼選？三種需求一次看
如果想看周杰倫比賽，可選擇 Hami Video或是 愛爾達體育付費訂閱收看。以往可以在LINE禮物、hamipoint票券館等平台上找到30日序號、7日體驗序號等短期的序號購買，但記者實際在平台上查看已經看不到相關的方案，如果只想追周杰倫的賽事，最便宜的是199月租，或是一路看到過年寒假的90天方案。
月租型方案：若是純粹為了追星、沒有長期看球習慣的粉絲，建議選擇月租型方案，每月價格為199元，平均一天6.6元。但要提醒，月租型會自動續扣，最短租期為一個月，若賽後不想續訂，記得要在下一個收視週期前主動辦理退租，否則會產生續扣費用。
90天方案（加贈30天）： 若想連同後續農曆新年的各項賽事一併收看，選擇 597元 的90天方案非常划算。該方案目前加贈30天，等於花597元就能看120 天，平均一天不到5元，還加碼贈送 3 張單點抵用券。
180天方案（加贈120天） ：對於長期關注體育賽事的讀者，1194 元 的180天方案是目前的最優選。目前此方案大方加贈120天，總計可看 300 天，換算下來平均一天僅約 3.98 元，並贈送 6 張單點抵用券。此外，天數型方案到期後會自動退租，不必擔心忘記取消的問題。
資料來源：Hami Video、愛爾達體育
