民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。黃國昌今（14）日表示，訪團有去美國貿易代表署（USTR），得知目前有關於高關稅的談判，基本上條件都已經談妥了，高機率在未來的數周就會進行正式公布協議並簽署，接下來的重頭戲就是國會的審議，他更透露，除了對美承諾的投資之外，「還有其他的條件」。《紐約時報》昨日報導指出，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電同時將赴美投資設立5座廠。黃國昌、候任立委王安祥、前國際部主任林子宇、立院黨團主任陳智菡一行人訪美回國後，立即在中央黨部舉行記者會。針對關稅議題，黃國昌證實，訪團的確有去美國貿易代表署，有關於關稅的談判，目前基本上條件都已經談妥了，「我們也蠻驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR才知道，原來條件都已經談妥了」。黃國昌說，很高機率在未來的數週內就會進行協議的公佈跟的簽署，接下來的重頭戲是國會的審查，除了對美承諾的投資外 ， 還有其他的條件 ，接下來國會必須要面臨非常重要嚴峻的挑戰，因為依照台灣的民主程序要國會的審議，美方也表達充分的理解 。